Horóscopo hoje (20/02/2021): previsão de sábado para seu signo

Horóscopo hoje: Veja como as estrelas se alinharam para enviar uma mensagem a você de acordo com o seu signo do zodíaco para sexta-feira, 20 de fevereiro de 2021.

Horóscopo de Áries

Uma nova jornada, um novo começo, se aproxima! Não se sabote, pois é preciso descansar a mente, deixar o racional um pouco de lado e seguir seu coração. Esse novo recomeço lhe abrirá portas muito positivas para o seu profissional e financeiro. Será apenas o inicio de algo grande e muito positivo e abundante para você!

Horóscopo de Touro

Cuidado com suas confusões emocionais no dia de hoje, muita cautela com o caminho que você escolher percorrer. Pode estar faltando mais racionalidade e clareza mental pra você. Tome suas decisões com calma! Fique atenta também para não se deixar manipular por ninguém, alguém pode querer de iludir. Se posiciona, tenha uma visão ampla das situações e se proteja!

Horóscopo de Gêmeos

Geminiano, hoje o universo está conspirando a seu favor! Esse é um dia muito positivo, que te trará inspiração e motivação para buscar seus objetivos. Entre em ação! É importante você ter as suas próprias vontades e próprias opiniões, não siga o que todo mundo está fazendo ou está lhe dizendo. Mostre o que você sabe fazer, coloque a mão na massa, tome a frente! Não fique parado.

Horóscopo de Câncer

Esse é um dia de criatividade para os cancerianos, irá te render muita inspiração em lugares improváveis. Por tanto, se deixe que sua mente te sabote, te aprisionando em mais do mesmo. Busque se movimentar, busque diversificar, busque o que não é óbvio. É preciso sair da zona de conforto para ter inspiração e criações diferentes! É hora de deixar a seriedade de lado e se divertir com as possibilidades da vida!

Horóscopo de Leão

Hoje é um dia para sonhar alto. Busque ter um dia mais tranquilo e mais leve, sem pressa, sem ansiedade, sem a necessidade de fazer tudo pra ontem. Hoje é preciso calma, desacelerar a sua mente e buscar viver o momento presente. Contemple cada momento, cada ser a sua volta, aproveite a energia boa que paira no ar neste dia e busque realizar seus mais profundos desejos! O universo está a seu favor.

Horóscopo de Virgem

Com mercúrio, seu planeta regente, voltando ao movimento direto hoje, haverá maior entendimento, estando assim favorecido os encontros para esclarecer possíveis mal-entendidos. Informe-se bem sobre o assunto que será abordado. Sua mente estará ágil, com grande poder de memorização. Sua comunicação estará favorecida e isso trará segurança para encarar possíveis contestações!

Horóscopo de Libra

Libriano, esse sábado pode ser um dia meio desafiador. Algumas coisas sairão dos planos e há a tendencia de algo que você esperava muito, dar errado. Por tanto, tente não criar expectativas com nada, mas também não se culpe caso alguma coisa não dê certo. Talvez seja preciso recomeçar, caminhar com mais paciência e sabedoria. Pensar melhor para onde você está colocando sua energia!

Horóscopo de Escorpião

Escorpiano, é preciso manter a sua postura e suas convicções intactas. Confie nos seus ideais! Não se magoe com a opinião alheia, talvez pessoas irão falar coisas que vão te decepcionar, mas é preciso que você se mantenha confiante em si mesmo. Caminhe de acordo com o que manda o seu coração, a sua intuição. Você está indo pra direção certa, por tanto, não traia a si mesmo.

Horóscopo de Sagitário

Período de sorte para os sagitarianos, assim, não descarte soluções que surjam como enviadas pelo universo. Excelente momento para ousar e dar passos mais largos! Hoje, ninguém conseguirá tirar o seu otimismo. Curta o dia fazendo algo novo, diferente do rotineiro. Isso alimentará a necessidade de expandir seus horizontes! Dia de muita motivação e movimento para você.

Horóscopo de Capricórnio

Os capricornianos iniciarão o dia cheios de disposição para cumprir o que planeja. Atue de forma racional diante do cenário em que está inserido! Os obstáculos deverão ser encarados de forma positiva, já que fazem parte do processo. Não desanime diante de uma dificuldade, hoje, mais do que nunca, você tem tudo para ir além!

Horóscopo de Aquário