Horóscopo semanal de 6 de junho a 12 de junho de 2022

Com a mudança da semana, o destino também pode mudar. Como esta próxima semana está olhando para você? Um Horóscopo Semanal é uma análise astrológica aprofundada dos planetas e seus movimentos durante a semana. Com essa análise, nossa equipe de astrólogos especialistas, com anos de experiência apoiando-os, fornece o guia preditivo mais preciso da semana para cada signo do zodíaco. Não só ele pode ajudá-lo com os próximos eventos da semana, mas há muito mais para desvendar.

ÁRIES – Horóscopo semanal

Centralize-se, Áries! Um Grande Trígono da Terra na quarta-feira ajuda você a encontrar saúde emocional por meio da rotina, esclarecer e viver seus valores e encontrar seu poder no trabalho. Uma conjunção Vênus-Urano no sábado quer que você encontre novas formas de liberdade financeira, permanecendo aberto a surpresas e tentando algo novo.

O horóscopo diz que paciência e contenção são necessárias esta semana. Passe algum tempo com os mais velhos. É necessário tomar algumas decisões importantes nos negócios. O ambiente familiar será bom. O estresse excessivo pode aumentar a fadiga mental e física.

TOURO

Você é um trabalhador, Touro! Um Grande Trígono da Terra na quarta-feira permite que você tenha confiança, fale sua verdade mesmo quando estiver vulnerável e encontre maneiras de quebrar maus hábitos para que você possa aprender outros mais saudáveis. A conjunção Vênus-Urano de sábado em seu signo quer que você incorpore novas estratégias inovadoras que o ajudem a cultivar os relacionamentos que você merece. Deixe preocupações desnecessárias e concentre-se em suas atividades relacionadas à carreira.

GÊMEOS

O horóscopo diz que que a situação econômica será boa esta semana. Quaisquer preocupações que estão acontecendo há algum tempo também desaparecerão. Aproveite esse tempo para fortalecer seus contatos. Uma atitude positiva em relação à vida fortalecerá seus pensamentos e confiança. Use as palavras certas ao falar com uma determinada pessoa. Porque algumas coisas podem sair da sua boca, das quais você pode ter que se arrepender mais tarde. Haverá também tensão sobre o casamento de qualquer membro da família. As atividades comerciais serão normais. O casamento será feliz. Evite atividades perigosas e dirija com cuidado.

CÂNCER

O horóscopo diz que qualquer decisão sobre família ou dinheiro nesta semana será positiva. Também haverá alívio da agitação que vem acontecendo há algum tempo. Certifique-se de seguir as experiências e conselhos dos mais velhos da casa. Haverá muita extravagância no trabalho relacionado com o lar. Fique longe das funções do instinto de relacionamento. O dano é provável. Podem surgir desacordos sobre pequenas questões com os vizinhos. As empresas precisam estar mais alertas e cautelosas. Divirta-se com seu cônjuge e familiares. Problemas como gases e acidez irão incomodá-lo.

LEÃO

Respire fundo, Leão! O Grande Trígono da Terra de quarta-feira o ancora na atenção plena e o ajuda a aprender o poder da pausa. Você pode ser facilmente provocado esta semana, e quarta-feira quer que você aprenda a se manter regulado, calmo e curioso – não furioso. A conjunção Vênus-Urano de sábado conecta você às pessoas que podem realizar seus sonhos de carreira!

VIRGEM

Deixe seu coração conduzir, Virgem! O horóscopo semanal diz que mesmo em condições adversas você manterá a paciência e a contenção e se envolverá em atividades criativas. Qualquer tipo de turbulência acontecendo na mente desaparecerá. Também serão feitas tentativas para dar vida a alguma inovação. Supere atividades negativas como ficar com raiva sem motivo. Antes de investir em atividades arriscadas, certifique-se de obter as informações corretas. Não é nada conveniente socializar mais com estranhos neste momento. As empresas precisam reconsiderar as tarefas que foram deixadas como complexas. Marido e mulher vão lutar pelo ego. A saúde será boa.

LIBRA – Horóscopo semanal

Hora de deixar ir, Libra. Um Grande Trígono da Terra na quarta-feira inspira você a se libertar de todas as crenças, padrões e relacionamentos limitantes que o impedem de seu eu mais elevado e mais orientado pela integridade. A conjunção Vênus-Urano de sábado quer que você inove uma nova maneira de encontrar prazer, intimidade e dizer a verdade com aqueles em quem confia.

ESCORPIÃO

Chame suas meninas, Escorpião! O Grande Trígono da Terra de quarta-feira é social, e você será a bela do baile – conectando-se com seus amigos, flertando com a vida e se sentindo. A conjunção Vênus-Urano de sábado é romântica se você estiver disposto a integrar o pensamento de estilo de atração de opostos em seu relacionamento.

SAGITÁRIO

O Grande Trígono da Terra de quarta-feira faz você encontrar maior estabilidade, tranquilidade e calma. A conjunção Vênus-Urano de sábado quer que você experimente um hábito diferente que o ajude a se conectar com os outros. Comece pequeno – faça perguntas mais abertas, por exemplo – e veja o que acontece!

O horóscopo semanal diz que para obter felicidade e paz mental, é preciso recorrer à espiritualidade ou à meditação.

CAPRICÓRNIO

O horóscopo semanal diz que resolver qualquer ansiedade de longa data trará alívio e também uma atitude positiva em relação à vida. De repente você entra em contato com alguém que será benéfico para você. Tenha em mente que algumas pessoas podem se envolver em atividades como calúnias ou espalhar rumores por ciúmes. Não tome decisões precipitadas. A mente também ficará muito perturbada devido às tristes notícias recebidas de um parente próximo. Não conte a ninguém seu plano de negócios. A vida de casado será certa. Evite trabalhos perigosos e dirija com cuidado.

AQUÁRIO – Horóscopo semanal

Qual é a sua verdade, Aquário? Um Grande Trígono da Terra na quarta-feira traz uma consciência emocional que precisa ser aceita, compreendida e até comunicada para aproximá-lo de relacionamentos mais significativos. A conjunção Vênus-Urano de sábado quer conectá-lo às pessoas, lugares e sentimentos que você merece para segurança emocional.

PEIXES

Use suas palavras, Peixes! Um Grande Trígono da Terra na quarta-feira inspira você a comunicar seus desejos e emoções com precisão às pessoas que desejam entendê-los. A conjunção Vênus-Urano de sábado quer que você faça perguntas de forma proativa, fale suas observações e seja o seu eu mais inteligente.