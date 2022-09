Horóscopo semanal de 26 de setembro a 2 de outubro de 2022

Se você está no limite, seu horóscopo semanal de 26 de setembro a 2 de outubro lhe dará confiança para continuar. Há muito o que esperar agora, e após o mês intenso que todos tivemos, a astrologia do momento atual é uma bênção absoluta.

À medida que Mercúrio retrógrado une forças com Vênus em Virgem em 26 de setembro, você terá a oportunidade de curar rachaduras persistentes, reconectar-se com velhos amigos e retomar com paixão projetos criativos que você abandonou. Esse retrocesso colocou uma pressão imensurável em seus relacionamentos , mas Vênus – planeta de romance e beleza – está entrando no bate-papo e suavizando as coisas! E se você ainda está lutando para ver alguém nos olhos, permita que Vênus amorosa aja como mediadora.

Horóscopo Semanal Áries

Você acha que olhar para o seu passado é desnecessário na melhor das hipóteses, autoindulgente na pior das hipóteses. É mais produtivo (e interessante) focar no aqui e agora do que nos debruçar sobre capítulos que se fecharam atrás de você. Na maioria das vezes, essa atitude lhe serve bem, mas às vezes o chamado do passado é irresistível. Esta semana, não se preocupe se você prestar atenção.

Você encontrará valor em olhar para trás em épocas anteriores de sua vida, sentir compaixão por seu eu mais jovem e sentir arrependimento pelas fases e relacionamentos que você superou. Você não está sendo bobo ou sentimental. A retrospectiva oferecerá a clareza que você está procurando.

Horóscopo Semanal de Touro

Você está constantemente se esforçando para aprender e descobrir, para aprofundar sua visão do universo. Mas, ocasionalmente, você se preocupa por ter sido muito bem- sucedido. Ultimamente, tudo ao seu redor parece muito familiar, o mundo de repente desprovido de seus antigos mistérios e maravilhas. Então, esta semana, sua tarefa é encontrar uma maneira de torná-lo interessante novamente.

Isso pode significar procurar pessoas e lugares desconhecidos, assuntos e atividades que fazem você se sentir como um iniciante de olhos arregalados. Ou pode significar se esforçar para ver sua vida de uma perspectiva diferente. De qualquer forma, o mundo (e sua vida) vai te excitar novamente, e agora, é disso que você mais precisa.

Horóscopo Semanal de Gêmeos

Quando você está tentando iniciar um novo relacionamento romântico ou fortalecer um relacionamento de longa data, sua tendência natural é ativar seu charme, se expor e deixar seus sentimentos claros. Você trabalha duro para trazer luz à vida de seus entes queridos e é bom nisso.

E embora possa parecer contra-intuitivo, você também pode fortalecer os relacionamentos recebendo – encorajando e aceitando a generosidade dos outros. As pessoas gostam de receber atenção, mas também gostam de se sentir necessárias. Portanto, não recuse sua gentileza ou finja que não precisa dela. Deixe-os iluminar sua vida.

Horóscopo Semanal de Câncer

Lembre-se de que você precisa correr riscos e testar seus limites de vez em quando. Caso contrário, você nunca saberia o quanto você é capaz ou mesmo quem você realmente é. O problema é que isso requer se esforçar, dar grandes saltos e, às vezes, falhar. Não é exatamente divertido, mas também não é uma perda de tempo. Você está descobrindo o que está disposto a tolerar e o que não está.

Você está descobrindo o que você pode fazer sem e o que você realmente precisa. Esta semana, tente confiar que você está aprendendo. Você pode não perceber ainda, mas está ficando mais poderoso o tempo todo.

Horóscopo Semanal Leão

Apesar de saber melhor em um nível intelectual, uma parte de você se pergunta se trabalhar mais é a solução para seus problemas. Quando as coisas não saem do jeito que você esperava, você se preocupa, talvez seja sua culpa por não se esforçar o suficiente.

Na melhor das hipóteses, esse tipo de pensamento o mantém motivado, impede que você desista cedo demais. Mas, na maioria das vezes, serve apenas para te estressar. Esta semana, se um projeto ou um relacionamento parecer uma luta constante, tome isso como um sinal para relaxar, não forçar mais. Você não deveria ter que trabalhar tanto o tempo todo.

Horóscopo Semanal Virgem

Você sabe bem como é importante estar aberto a críticas. Convidar contribuições tornou seu trabalho mais forte; ouvir seus amigos quando eles discordam de você tornou sua vida melhor e mais bonita do que seria de outra forma. No entanto, esta semana, lembre-se de que nem todas as opiniões são igualmente válidas, nem todas as orientações são igualmente úteis. Se você tentasse seguir as sugestões de todos , acabaria ansioso e perdido.

Preste atenção ao conselho que você julga ser útil, que é oferecido de boa fé. Não se sinta culpado por ignorar o resto.

Horóscopo Semanal Libra

Às vezes, parece que toda a sua vida é dedicada a consertar as coisas, resolver mal-entendidos, acalmar relacionamentos difíceis, trabalhar em si mesmo para o bem dos outros. Melhorar o mundo é um trabalho crítico e bonito. Mas esta semana, faça uma pausa nos ajustes, correções e melhorias.

Você não precisa tornar o ambiente perfeito antes de ser feliz, e não precisa apagar todas as suas falhas para ser uma boa pessoa. As pessoas te amam; você tem permissão para amar a si mesmo, também.

Horóscopo Semanal Escorpião

Posses, relacionamentos, ideias – uma vez que alguém ou alguma coisa entra em sua vida, muitas vezes você fica relutante em deixá-la ir. Se você tivesse que escolher, você preferiria segurar muito forte do que ir embora cedo demais. Eventualmente, porém, é impossível continuar, continuar se movendo pelo mundo, conhecendo pessoas, tendo novas experiências, sem deixar outra coisa ir.

Embora haja conforto em manter todos os itens que você já amou perto de você, esta semana, não segure apenas por causa disso. Você pode encontrar um alívio inesperado nesses pequenos finais, liberando o que não precisa mais.

Horóscopo Semanal Sagitário

Esta semana, você hesitará em enfrentar diretamente o conflito interpessoal – não porque tenha medo dele, mas porque a vida já é desafiadora o suficiente e você está cansado. É preciso muito menos energia para ignorar notícias desagradáveis ​​do que para lidar com elas; é quase sempre menos cansativo ir embora do que ficar e consertar as coisas.

Mas o curso de ação mais fácil não é invariavelmente o melhor, e evitar dificuldades ou constrangimentos agora só irá prejudicá-lo a longo prazo. Conversas honestas (se desconfortáveis) valerão a pena no final.

Horóscopo Semanal Capricórnio

Algumas pessoas escondem sentimentos negativos ou complicados sobre seus entes queridos, reconhecendo apenas as emoções que são boas e doces. Outros, porém, são o oposto: inteiramente à vontade para discutir queixas e frustrações, mas surpreendentemente reticentes quando se trata de expressar abertamente afeição.

Esta semana, não tome como certo que as pessoas com quem você mais se importa sabem como você está se sentindo. Seu amor é profundo e genuíno, mas isso não quer dizer que os outros sempre possam percebê-lo. Não importa o quão bobo, antinatural ou desnecessário possa parecer, tente vocalizá-lo.

Horóscopo Semanal Aquário

Você é consciente o suficiente para perceber quando há palavras que não são ditas, quando os outros não estão expressando totalmente como se sentem. Seja porque eles estão sendo intencionalmente enganosos ou retidos ou, mais provavelmente, porque eles temem que ninguém se importe, você está justificado em ler nas entrelinhas.

O problema é que esta semana você não será tão bom nisso como normalmente é. Sua leitura normalmente afiada sobre a situação está um pouco embaralhada. Então, por enquanto, se você não entende, se há um subtexto sobre o qual você está se perguntando, não assuma. É melhor perguntar direto.

Horóscopo Semanal Peixes

Às vezes você preocupa pessoas como você apenas por causa do que você pode fazer por elas, dar-lhes. Você pode ver que eles dão boas-vindas ao apoio, gentileza e conselhos que você oferece, mas eles valorizam você ? Eles retribuem? Quando eles olham para você, eles reconhecem o quão engraçado, charmoso e legal você é?

Tente confiar que seus amigos e parceiros realmente se importam com você porque eles se importam, e eles provavelmente já estão mostrando a você de uma centena de pequenas maneiras. Mas não tenha medo de pedir alguma garantia se precisar. Você não é tola por precisar de amor.

