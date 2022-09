Assistir Rock in Rio hoje: show do Coldplay e Camila Cabello ao vivo

O festival de música que vem agitando o Rio de Janeiro desde a primeira semana de setembro está quase no fim. Neste sábado (10), o evento exibe seu penúltimo dia de apresentações e o público já se prepara para assistir Rock in Rio hoje com nomes como Coldplay, Camila Cabello, Djavan, Bastille, Orochi e muitos outros!

Quem não conseguiu ingresso para acompanhar tudo diretamente da Cidade do Rock, tem chance de assistir os acontecimentos dos palcos Mundo, Sunset, Favela e New Dance Order mesmo em casa.

Como assistir Rock in Rio hoje de graça online e ao vivo

Para acompanhar os shows dos palcos principais do evento, Mundo e Sunset, é possível assistir Rock in Rio hoje totalmente de graça. Isso é possível com a transmissão da Multishow, que pode ser acompanhada pela plataforma da Globoplay ou do site G1.

Também é possível assistir as apresentações do espaço Favela e Palco New Dance Order pelo Canal Bis. A diferença nesta opção é que está disponível apenas para assinantes do canal por uma TV por assinatura ou do pacote Globoplay + Canais ao Vivo na Globoplay.

Vamos te dar o passo a passo para cada uma dessas opções:

Multishow no G1

Quem deseja assistir Rock in Rio hoje pelo site do G1, saiba que é necessário ter uma conta globo.com para ter acesso ao conteúdo. Não precisa se preocupar, pois o cadastro é fácil, rápido e não exige nenhum tipo de pagamento.

Aos que não possuem login e senha no site, será preciso que o primeiro passo seja acessar o link https://www.globo.com/. Depois, você vai clicar em “conta” – no canto superior direito do site – e em seguida, apertará “cadastre-se”.

Uma nova página irá abrir e seu próximo passo será informar os seguintes dados:

Nome completo

E-mail (lembre-se que será necessário confirmar sua conta após o cadastro, por isso use um e-mail válido)

Crie uma senha para seu login

E por último, informe sua data de nascimento

É só isso! Depois de confirmada a sua conta, você poderá acessar o site do G1 para assistir Rock in Rio hoje no link https://g1.globo.com/pop-arte/musica/rock-in-rio/2022/. Clique em “veja os shows e tudo da Cidade do Rock” – na coluna da lateral direita do site – e aproveite os shows.

Multishow na Globoplay

Você também pode assistir Rock in Rio hoje na transmissão da Multishow pela Globoplay e a opção é gratuita. A liberação do conteúdo é feita para não assinantes do serviço de streaming, mas também exige um cadastro. Neste caso, você precisará de login e senha na plataforma.

Neste caso, o passo a passo para ter sua conta será o seguinte. Primeiro acesse a Globoplay, no endereço https://globoplay.globo.com/. Depois, clique em “entrar” – no canto superior direito do site – e em seguida, vá em “cadastre-se”.

Será necessário informar alguns dados a mais do que a opção de assistir Rock in Rio hoje no G1 exige:

Nome completo

E-mail (não se esqueça de ser um e-mail verdadeiro)

Senha que escolheu para a login

Gênero

Data de nascimento

País

Estado

E por último, a cidade em que mora

Quando terminar o processo de criar login, você deve seguir até a aba “Agora na TV” – no canto superior esquerdo da plataforma streaming – e poderá assistir Rock in Rio hoje ao clicar no canal Multishow.

Confira os melhores momentos do quinto dia de evento, sexta-feira (9), exibidos na transmissão da Multishow:

Canal Bis

Para assistir Rock in Rio hoje pela Globoplay com o Canal Bis caso ainda não seja cliente, você acessará a plataforma https://globoplay.globo.com/, vai clicar em “entrar” e depois em “cadastre-se”. Após informar, nome, e-mail, senha, gênero, data de nascimento, país, cidade e estado, você ainda terá mais um passo para cumprir.

Vá em “assine agora” e escolha uma das opções a seguir:

Plano mensal: R$49,90

Plano anual: 12x de R$ 42,90

Depois que informar a forma de pagamento ao site, você já poderá assistir Rock in Rio hoje no Canal Bis. É só clicar na aba “Agora na TV” e procurar pelo canal.

Caso prefira assistir pela televisão:

Claro – Canal 120 / 620 (HD)

Oi – Canal 131 (HD)

Sky – Canal 160 / 560 (HD)

+Saiba quando assistir as reprises dos melhores momentos na TV Globo

Programação deste sábado por palco (10/9)

Neste sábado, 10 de setembro, o principal palco do evento, o Mundo, vai ter quatro apresentações marcantes: as bandas britânicas Coldplay e Bastille, a cantora cubana-americana Camila Cabello e o músico brasileiro Djavan. As performances começam às 18h00 e só terminarão na madrugada de domingo (11).

No segundo palco mais importante para assistir Rock in Rio hoje, o Sunset, contará com o rapper estadunidense CeeLo Green, a cantora Maria Rita, mais convidado, Gilsons e Jorge Aragão, além de Bala Desejo, mais convidado.

No espaço Favela quem vai se destacar serão Ferrugem e Thiaguinho, Orochi e El Pavuna. Já no New Dance Order, se apresentarão Gabriel Boni, Chemical Surf, Kaskade, Jetlag, entre outros.

Palco Mundo

00h10 – Coldplay

22h10 – Camila Cabello

20h10 – Bastille

18h – Djavan

Palco Sunset

21h15 – CeeLo Green

19h05 – Maria Rita + convidado

16h55 – Gilsons + Jorge Aragão

15h30 – Bala Desejo + convidado

Palco Supernova

19h30 – Jovem Dionísio

18h30 – Daparte

17h30 – João Napoli convida Ananda

16h30 – Macacko

Espaço Favela

20h05 – Ferrugem e Thiaguinho

17h55 – Orochi

16h30 – El Pavuna

New Dance Order

02h30 – Kaskade

01h – Jetlag

23h45 – Curol

22h30 – Gabriel Boni

21h30 – Makj

20h – The Fish House

18h30 – Chemical Surf

17h – Bruno Be Vs Fancy Inc

16h – Alexiz Bcx

Rock District

20h30 – Rock Street Band

19h10 – All Stars Rock Band com Dinho Ouro Preto, Andreas Kisser, João Barone, PJ e Liminha

17h – Thiago Fragoso

Highway Stage

16h – Pedro Mahal + Buraco Blues

15h30 – JP Bonfá

15h – Betta

Rock Street Mediterrâneo

17h10 – Mariel & Crème de la Crème

16h30 – Wallace Oliveira

15h15 – Terra Celta

