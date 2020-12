Então é Natal: live da Simone de hoje comemora 25 anos de música

Lançada em 1995, “Então é Natal” é uma das músicas que mais fazem sucessos durantes as festas de fim de ano no Brasil. A canção é hit há 25 anos e para comemorar o aniversário de lançamento da música, que é uma versão em português de Happy Xmas (War is over) de John Lennon, Simone fará uma live na noite de hoje, sexta-feira (25), dia de natal. Quer saber como assistir a live da Simone? Então vem com a gente:

Como assistir a live da Simone?

A transmissão ao vivo da cantora acontecerá em seu canal oficial no Youtube. O link da live da Simone já foi disponibilizado e conta com uma regressiva para ninguém esquecer de assistir ao show, que começa às 20h. Para não ficar de fora e ser notificado quando a live finalmente começar, você pode clicar no vídeo e acionar o ‘sininho’ de lembrete.

A live da Simone também será transmitido pelo Canal Arte 1. “Meu coração está batendo forte. Este natal é diferente, difícil pra todos e sinto que precisamos de saúde, mais esperança, amor, humanidade, empatia, solidariedade, diálogo, música, arte e gratidão. São 71 anos de idade, 25 anos do álbum ’25 de Dezembro’, que parece renascer a cada fim de ano e que ainda detém o poder de trazer à tona o espírito natalino nas pessoas. A minha mãe contava que ouvia o sino da igreja bater enquanto eu nascia”, escreveu a artista na descrição do vídeo.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Live da Simone – Leia também: playlist de natal – 10 músicas para ouvir no dia 25 de dezembro

‘Então é Natal’ é versão em português de hit de John Lennon

Então é Natal, do álbum 25 de Dezembro, de 1995, é uma versão brasileira da canção Happy Xmas (War is over) de 1971, de John Lennon. A versão em português é de Cláudio Rabello e você poderá assista-la ao vivo hoje na live da Simone, às 20h. Em 2020, em comemoração ao natal, a banda The Kooks fez um cover da canção original em inglês.

Live da Simone – Assista a versão original da canção e o cover da banda The Kooks.

Live da Simone – Leia também:

Por que tantas pessoas estão assistindo lives de natal?

Mensagens de Natal para enviar aos familiares e amigos

Jimin e Taehyung, integrantes do BTS, lançam músicas de Natal; ouça