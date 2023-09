Horários do The Town hoje (03/09): Bruno Mars, Alok e Luísa Sonza se apresentam

Veja o horário dos shows no cronograma do The Town de hoje e assista ao vivo em casa todos as apresentações do festival - Foto: Reprodução/Divulgação

O segundo dia do The Town, festival dos mesmos criadores do Rock in Rio que ganha sua primeira edição, ocorre neste domingo, 3 de setembro, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, espaço sempre é usado para outra grande evento de músico do país, o Lollapalooza. Os shows de hoje contarão com grandes nomes internacionais, como Bruno Mars e Bebe Rexha, e ainda terá brasileiros marcando presença no palco principal, Luísa Sonza e o DJ Alok. Os palcos secundários também contarão com grandes apresentações. Veja o cronograma!

Palco Skyline - Principal: 16h05 – Luisa Sonza, 18h15 – Alok, 20h25 – Bebe Rexha, 23h00 – Bruno Mars.

Quem é o headliner de hoje no The Town

O headliner do The Town neste domingo é o cantor havaiano Bruno Mars, 37 anos, dono de grandes hits como Talking to the Moon, Locked Out of Heaven, Just the Way You Are, The Lazy Song e muitos outros. Por ser a estrela do palco principal de hoje, o Skyline, ele será o último da noite a se apresentar, a partir das 23h00 (horário de Brasília). É esperado que o show tenha por volta de duas horas e só termine na madrugada, depois de 1 da manhã.

Este será o primeiro show do músico no festival, mas ele retorna também na semana que vem, no próximo domingo. Ele também será o headliner do último dia do The Town, 10 de setembro, dia que contará também com H.E.R, Kim Petras e Iza. Os últimos álbuns lançados pelo cantor foram An Evening with Silk Sonic, em 2021, e 24k Magic, em 2016. Entre seus singles recentes aparecem Love's Train (2022) e Leave the Door Open (2021).

Para quem vai ao evento - Que horas abre o portão do The Town

Luísa Sonza abre palco principal

Algumas horas antes da apresentação do headliner Bruno Mars no Skyline do The Town neste domingo, quem vai abrir o palco principal será a brasileira Luísa Sonza, 25 anos, a partir das 16h05. A loira está em alta nas últimas semanas, pois acabou de lançar seu novo álbum, intitulado Escândalo Íntimo, que quebrou o recorde de maior números de streams nas primeiras 24 horas na plataforma do Spotify para uma artista brasileira, mais de 15 milhões. Ela superou Jão, que também tem trabalho novo e se apresenta no The Town no próximo domingo.

Luísa Sonza já passou pelo palco principal do The Town, durante uma participação especial durante o show de Demi Lovato, no sábado, 2 de setembro, primeiro dia de evento. A norte-americana cantou com a brasileira no álbum Escândalo Íntimo, soltando a voz em português na faixa Penhasco 2, que apresentou neste fim de semana pela primeira vez ao vivo.

Alok hoje no The Town

Ainda neste dia de domingo, o palco Skyline também receberá Alok, 32 anos, a partir das 18h15, logo depois de Sonza. O DJ brasileiro é um dos mais populares do mundo e tem mais de 23 milhões de ouvintes mensais na plataforma de música Spotify. Ele já fez parcerias com diversos artistas nacionais e internacionais, como Tove Lo, Ayla, Never Dull, Ludmilla, Orochi, entre outros.

Pouco antes do The Town, Alok se apresentou recentemente no Rio de Janeiro. Na última semana de agosto, ele fez um show na praia de Copacabana. O evento foi gratuito e em comemoração aos 100 anos do hotel Copacabana Palace, um dos mais prestigiados da região.

Bebe Rexha é a segunda atração internacional do palco principal de hoje

Depois de Alok e antes de Bruno Mars, a norte-americana Bebe Rexha vai entrar no palco principal do The Town, às 20h25. A primeira vez que Bebe pisou no Brasil foi em 2018, quando abriu a turnê da cantora Katy Perry, ano em que lançou seu primeiro álbum completo e foi indicada na categoria de artista revelação no Grammy, prêmio mais importante do mundo da música. Em seguida, em 2019, ela retornou ao país para se apresentar no Rock in Rio.A cantora lançou em abril deste ano o seu terceiro álbum de estúdio, Bebe, que contou com os singles Heart Wants What It Wants e Call on Me.

Horários - Programação dos outros palcos do The Town

E nem só de palco principal se vive um festival. Além das apresentações de Bruno Mars, Bebe Rexha, Alok e Luísa Sonza no Skyline, o público também vai poder conferir diversas outras atrações nos demais espaços do evento. A programação do festival vai receber grandes nomes no palco The One, como Ney Matogrosso, Seu Jorge, Matuê e O Nordeste.

Além disso, tem Lia Clark no palco Factory, Jonathan Ferr e São Paulo Big Band no palco São Paulo Square, Vitalic no New Dance Order, entre muitos outros. Confira a programação completa deste domingo:

Palco The One

15h00 – Matuê convida O Nordeste

17h10 – Ney Matogrosso

19h20 – Leon Bridges

21h45 – Seu Jorge

Palco Factory

16h00 – Lia Clark

18h00 – Veigh

20h00 – Wiu

22h00 – Luccas Carlos

Palco São Paulo Square

15h00 – São Paulo Big Band

16h30 – São Paulo Big Band convida Annalu & Kynnie

18h30 – Jonathan Ferr

20h30 – Esperanza Spalding

Palco New Dance Order

15h05 – Carlos Do Complexo Vs Rhr Live

16h35 – Noporn Live

18h05 – Vitalic

19h50 – Paul Kalkbrenner Live

21h25- Ellen Allien X Badsista

23h30 – Carlos Capslock Showcase Aka Belisa X Stroka X Tessuto

Como assistir os shows do The Town do domingo - 03/09

Quem não vai ao evento ainda poderá conferir os shows do The Town diretamente do sofá de casa. A Globoplay e o Multishow vão exibir ao vivo as apresentações deste domingo, 3 de setembro, assim como no primeiro dia de evento. Para conferir pela Multishow, é só ter o canal no plano de sua TV por assinatura ou asssitr em 4k pela Globoplay para quem tem o plano Globoplay + Canais ao vivo.

Caso você não tenha Multishow, a boa notícia é que haverá transmissão gratuita pela Globoplay. Para conseguir conferir o conteúdo, você só será obrigado a criar uma conta gratuita no site, que pode ser feito a qualquer hora e com facilidade. Acesse o site https://globoplay.globo.com/, clique em entrar na lateral direita superior e depois em cadastre-se. Preencha um formulário com dados pessoais e pronto!

Para assistir aos shows, você deve usar seu login e senha para entrar na plataforma streaming. Procure pelo player ao vivo do The Town na página inicial ou pela barra de busca.

