Playlist de Ano Novo para começar 2024 com o pé direito

A chegada da virada deixa muito gente ansiosa, já que é um momento que promete ser uma página em branco para novas decisões e conquistas, assim alguns procuram paz, outros sorte ou dinheiro. Para quem quer iniciar o ano bem, preparamos uma playlist de Ano Novo para inspirar!

A Paz - Roupa Nova | Músicas para o Ano Novo

Com os altos e baixos que atingem as esferas da vida durante todo o ano, quem não procura por paz nesta época próximo da virada, não é mesmo? Por isso, a canção A Paz, do grupo Roupa Nova, se encaixa muito bem na data. Hit muito conhecido, a música é uma versão em português de Heal The World, de Michael Jackson, que conta com uma mensagem importante sobre união.

Na composição, é discutido como o amor e a paz é responsável dar esperança e curar quando necessário, além de cuidar das próximas gerações. Entre seus trechos mais famosas, está a frase: "só o amor muda o que já se fez e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz".

New Year’s Day - U2

Entre os hits internacionais para a playlist de Ano Novo aparece a famosa New Year’s Day, da banda irlandesa U2, que foi lançada em 1983 como parte do álbum War, que trazia canções como Sunday Bloody Sunday, Two Hearts Beat as One, Seconds, Surrender, entre outras, e até hoje é relembrada nesta época do ano.

Percebe-se que New Year’s Day é um hit para os românticos que desejam estar com a pessoa amada durante o Ano Novo e não se aguentam de saudade. Por isso, mostra um apaixonado que declara todos os seus sentimentos: "eu quero estar com você, estar com você noite e dia. Nada muda no dia de Ano Novo, no dia de Ano Novo eu estarei com você novamente".

Que As Crianças Cantem Livres - Taiguara

Uma canção que aparece em muita playlist de Ano Novo por falar sobre esperança e desejo de mudanças é Que As Crianças Cantem Livres, de Taiguara. Originalmente criada nos anos 70, durante os anos mais intensos da ditadura militar, ela só foi liberada da censura em 1982, segundo a Radio Agência Nacional, da EBC.

O músico deseja na canção um mundo melhor, em que as crianças possam ser livres para cantar o que quiserem, tenham sonhos e que o futuro seja brilhante: "e que o passado abra os presentes pro futuro, que não dormiu e preparou o amanhecer".

O Ano da Virada — Wilian Nascimento

O Ano da Virada, de Wilian Nascimento, é uma das canções da playlist de Ano Novo para quem é religioso. A música gospel fala sobre como as orações e trabalhos para Deus foram as sementes e que chegou a hora da colheita.

Para os fiéis que desejam começar o ano cheio de esperança e benções, a canção traz motivações para continuar na caminhada. "Esse é o ano da minha virada. Levanta e lança a semente, Deus vai honrar sua fé. Aquele que planta, colherá e viverá a promessa de Deus", diz a letra.

Ano Novo - Chico Buarque

Uma canção que é para quem quer começar o ano animado é Ano Novo, de Chico Buarque. A faixa é antiga, fez parte do álbum "Chico Buarque de Hollanda, Volume 2", de 1967, e até hoje é recordada nesta época do ano entre as composições do artista carioca, um dos mais renomados do cenário nacional.

A faixa é animada e rápida, retratando a ansiedade do aguardado momento que é o Ano Novo: "Na cidade inteira é pra cantar os hinos, hastear bandeiras. E eu que sou menino muito obediente, estava indiferente, logo me comovo pra ficar contente porque é Ano Novo".

Marcas do Que Se Foi - Os Incríveis | Playlist de Ano Novo

Outra faixa que é muito comuns em playlists para o fim do ano é Marcas do Que Se Foi, da banda Os Incríveis, donos de hits como Era um Garoto, O milionário, Eu Te amo Meu Brasil, entre outras. Lançada nos anos 70, a faixa é celebrada até hoje e já ganhou várias regravações, como de Daniel, The Fevers, Padre Marcelo Rossi, entre outros.

A canção traz mensagens de paz e esperança e o sonho de um novo ano nascendo com tudo o que há de bom. "Este ano quero paz no meu coração. Quem quiser ter um amigo que me dê a mão. O tempo passa e com ele caminhamos todos juntos, sem parar, nossos passos pelo chão vão ficar", embala a música.

Músicas de Ano Novo em português

Aos que gostam de músicas do cenário nacional e estão preenchendo a playlist de Ano Novo com hits em português, muitos artistas brasileiros dedicam suas canções para a chegada de um novo ano e uma virada cheia de esperança.

1 - Tente Outra Vez - Raul Seixas

2 - Ano Novo - Daniela Mercury

3 - Adeus, Ano Velho, Feliz Ano Novo - David Nasser e Francisco Alves

4 - Feliz Ano Novo - João Dias

5 - Feliz, Feliz Ano Novo - José Reza

6 - Amanhã - Guilherme Arantes

7 - Um Novo Tempo - Cecilia Dale

8 - A Paz – Zizi Possi

9 - A Hora É Agora – Jorge e Mateus

10 - Feliz Ano Novo – Comunidade das Nações

Músicas internacionais para o Ano Novo

O Ano Novo é um momento marcante para todo mundo, seja anônimo e famoso, por isso muitos artistas ao redor do mundo gostam de celebrar essa aguardada chegada. Além das canções em português, é possível conferir também hits em outras línguas que falam sobre perseverança, paz, esperança e novas conquistas para comemorar a virada.

1 - Happy New Year - Abba

2 - Yet to Come – BTS

3 - Next Year - Foo Fighters

4 - New Year’s Day - Taylor Swift

5 - Auld Lang Syne (The New Year's Anthem) - Mariah Carey

6 - Celebration – Madonna

7 - Firework – Katy Perry

8 - Don’t Stop Believe – Journey

9 - Heal The World - Michael Jackson

10 - Wind Of Change - Scorpions

Playlist de Ano Novo - Louvores para virada de ano

Quem é da religião cristã também pode encontrar músicas para embalar sua playlist de Ano Novo com mensagens que vão aquecer o coração e celebrar a união em um momento tão marcante.

1 - Ano Novo - Oficina GV3

2 - Feliz Ano Novo - Menorá

3 - Ao Príncipe da Paz - Emmanuel

4 - Porque Ele Vive – Harpa Cristã

5 - Tempo de Festa - Diante do Trono

6 - Algo Novo - Kemuel

7 - Oração pela Paz - Pe. Joãozinho e SCJ

8 - Cantiga da Esperança - Zé Martins

9 - Novo Ano Bem Feliz - Coral Edipaul

10 - Novo Dia Já Vem, Ano Novo - Angela Marcia

Músicas instrumentais - Playlist de Ano Novo

Quem procura por canções apenas para não deixar o ambiente sem graça, uma boa escolha são as músicas instrumentais, que não atrapalham conversas por não terem letra e ainda passam uma sensação de calmaria para quem quer começar o ano de forma tranquila.

1 - Boas Festas - Maestro Carlos Santorelli

2 - Bico da Chaleira - Feliz Ano Novo

3 - Fim de Ano - Maestro Carlos Santorelli

4 - Adeus Ano Velho, Feliz Ano Novo - Louvor e Glória - Piano Adoração

5 - Preparativos para um Feliz Ano Novo - Músicas para o Dia-a-Dia

6 - Feliz Ano Novo - Marcello Caminha

