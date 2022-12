Orações de Ano Novo para começar 2023 renovado e revigorado

À medida que 2022 chega ao fim e entramos em um novo ano, você pode sentir um turbilhão de sentimentos sobre o que vem a seguir. Orações de Ano Novo e versículos da Bíblia sobre gratidão a confiança no plano de Deus irão ajudá-lo a se livrar do passado e se concentrar no próximo capítulo de sua vida. As orações do próximo ano irão manifestar proteção, saúde e amor para 2023.

As orações são a escolha de quem tem fé e podem servir para agradecer e para fazer pedidos de proteção. Quanto ao momento ideal para fazer, isso depende da preferência pessoal de cada um. Há quem prefira fazer a oração no último dia do ano que está acabando e também há quem opte pelo primeiro dia do que está começando.

O jornal DCI reuniu versículos e 6 orações poderosas para você fazer no ano novo e começar o novo ciclo pedindo e recebendo muita proteção divina. Vale lembrar que as orações podem ser adaptadas de acordo com o que você deseja ou com suas próprias palavras. O importante aqui é manter os pensamentos elevados e ter fé. Confira.

Oração para fazer durante o Réveillon

“Senhor, neste momento, deixo de lado a festa para me aproximar de Ti, de seu amor incondicional, da luz que ilumina todas as coisas e seres da Terra. Peço humildemente que me conceda um Ano Novo cheio de paz, amor, harmonia, felicidade e prosperidade. Abra os meus caminhos para que eu possa conquistar tudo que tenho planejado e, mais do que isso, que eu possa estar Contigo em todos os momentos, pois quero que viva em meu coração e que seja o guia dos meus passos. Amém.”

Oração para o primeiro dia do Ano Novo

“A vida passa depressa, Senhor. O tempo corre veloz. Os dias sucedem-se ininterruptamente. A vida é cada vez mais agitada. Não há tempo para mais nada. É preciso correr para acompanhar. Mas, hoje, queremos parar um instante para falar convosco, Senhor, pois um Ano Novo é uma etapa nova que começa.

Hoje, os nossos pensamentos são de gratidão: seria difícil enumerar os benefícios recebidos até o dia de hoje. Queremos também pedir perdão, pois nem sempre levamos a vida a sério. Muitas vezes deixamos de cumprir as nossas obrigações. Falhamos tremendamente nas relações com os outros. Perdoai-nos, Senhor.

Orações de ano novo – Oração para Nossa Senhora

“Ó Maria, neste novo ano, doce Mãe de Jesus Cristo, o, Príncipe da Paz, eis a vossos pés os vossos filhos tristes, perturbados e cheios de confusão, pois afastou-se de nós a paz por causa dos nossos pecados.

Intercedei por nós para que gozemos a paz com Deus e com o nosso próximo, por vosso Filho Jesus Cristo. Ninguém pode dá-la, senão este Jesus que recebemos das vossas mãos. Quando nasceu em Belém, os anjos anunciaram-nos a paz e quando Ele abandonou o mundo, no-la prometeu e deixou-a como a Sua herança.

Vós, o, Bendita, que trazeis sobre os vossos braços o Príncipe da Paz, mostrai-nos este Jesus e deitai-o no nosso coração.

Ó, Rainha da Paz, estabelecei entre nós o vosso reino e reinai com o vosso Filho no meio do Vosso povo que, cheio de confiança, se recomenda à vossa proteção. Afastai para longe de nós os sentimentos de amor próprio, expulsai de nós o espírito de inveja, de maldição e de discórdia.

Fazei-nos humildes na fortuna, fortes em paciência e em caridade nos sofrimentos, firmes e confiantes na Divina Providência.

Abençoai-nos dirigindo os nossos passos no caminho da paz, da união e da mútua caridade, para que, formando aqui a vossa família, possamos no céu bendizer-vos e a vosso divino Filho por toda a eternidade. Que este ano de 2023 seja uma bênção para nós e os nossos familiares. Assim seja. Amém!”

Oração para fazer na hora da virada

“Jesus adorado, neste momento, queremos Vos oferecer nosso olhar e nossas orações. Antes de tudo, agradecemos por todas as graças que recebemos ao longo deste último ano, de perdão, de amor, vindo em nossos corações pela Santa Comunhão. Também por todas as forças e ajudas que recebemos de Vós para bem realizar as nossas obrigações e deveres, tanto materiais quanto espirituais.

Nós sabemos, ó Jesus, que por causa do abandono em que vos deixamos por nossos pecados, tudo o que temos nos vem da pobreza da gruta em que nascestes, da Cruz que aceitastes por nossa causa. E que, pela gloriosa Ressurreição alcançaremos, nós também, o Céu onde habitais.

Hoje o mundo se prepara para festejar um ano que termina e outro que começa. Nós queremos nos lembrar, antes de tudo, que foi o Vosso nascimento em Belém que deu origem a todos os séculos. Ali, naquela hora sublime, o tempo parou de contar para dar início a uma nova era, marcada por Vossa presença sobre a Terra. É assim que queremos viver todos os dias, lembrando que um dia estivestes pisando o pó das nossas estradas, falando com nossa gente, morrendo sobre uma Cruz para mostrar o caminho do Céu. Dessa lembrança virá nossa felicidade neste novo ano.

Que este ano bom seja para nós e para todos os nossos entes queridos de felicidade e paz, e que os fogos e festejos dessa hora só nos faça estar mais próximos eternidade. Amém!”

Orações de ano novo – oração para pedir sabedoria para 2023

“Senhor Deus Todo-poderoso, eu entendo que nada posso fazer sem Tua ajuda, por isso peço que me permitas, por Tua graça, cumprir Tua vontade. Dá-me graça para fazer o que quer que seja que traga maior glória e honra para Ti, prazer e proveito para mim, e vida e amor para os outros.

Ajuda-me a contar os meus dias, gastando o meu tempo sabiamente, vivendo minha vida com todas as minhas forças enquanto eu ainda tiver fôlego. Humilha-me no conhecimento de que sou o principal dos pecadores; quando eu ouvir falar dos pecados de outros, ajuda-me a não olhar para eles com orgulho, mas a olhar para mim mesmo com vergonha, confessando meus próprios pecados a Ti.

Quando eu passar por dificuldades e provações, faze-me lembrar das dores do inferno das quais Tu já me livraste. Coloca pessoas no meu caminho que precisem da minha ajuda, e dá-me um espírito compassivo e generoso.

Enche meu coração de amor para que eu jamais faça qualquer coisa com espírito de vingança, nem perca a paciência com os que estão ao meu redor. Prende minha língua quando eu for tentado a falar mal de outros.

Obrigado pelo Evangelho e pela esperança da glória. Ajuda-me a viver à luz destas verdades a cada dia da minha vida, de forma que quando o tempo da minha morte chegar, descansarei seguramente em Ti, e Tu serás mais glorificado em mim. Amém.”

Versículos da Bíblia para o Ano Novo

Isaías 43:18-19 – “Não te lembres das coisas passadas, nem consideres as coisas antigas. Eis que faço uma coisa nova; agora brota, você não percebe isso? Farei um caminho no deserto e rios no deserto.

2 Coríntios 5:17 - Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. O velho faleceu; eis que chegou o novo.

Hebreus 10:24-25 - E consideremos como nos estimularmos uns aos outros ao amor e às boas obras, não deixando de nos reunir, como é costume de alguns, mas encorajando-nos uns aos outros, e ainda mais quando vedes o Dia desenhando perto.

Salmo 34:8 – Provai e vede que o Senhor é bom! Bem-aventurado o homem que nele se refugia!

Jeremias 29:11 – Pois eu sei os planos que tenho para vocês, declara o Senhor, planos de bem-estar e não de mal, para dar a vocês um futuro e uma esperança.

Mateus 5:16 - Da mesma forma, deixe sua luz brilhar diante dos outros, para que vejam suas boas obras e glorifiquem a seu Pai que está nos céus.

Romanos 13:11-13 - Além disso, você sabe a hora, que é chegada a hora de você acordar do sono. Pois a salvação está mais próxima de nós agora do que quando cremos pela primeira vez. A noite já se foi; o dia está próximo. Portanto, deixemos as obras das trevas e vistamo-nos da armadura da luz. Andemos bem, como de dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e sensualidade, não em brigas e ciúmes.

2 Pedro 1:3-10 - O seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e excelência, pelo qual nos deu o seu precioso e mui precioso grandes promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção que há no mundo pela concupiscência do pecado. Por isso mesmo, esforcem-se ao máximo para complementar sua fé com a virtude, e a virtude com o conhecimento, e o conhecimento com o domínio próprio, e o domínio próprio com a firmeza, e a firmeza com a piedade, e a piedade com a afeição fraternal, e a fraternidade com o amor. ...

