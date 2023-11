Que horas começa o show da Taylor Swift hoje no RJ? (18/11)

O segundo show da Taylor Swift ocorre neste sábado, 18, no Engenhão. Mais de 60 mil fãs aguardam ansiosos por mais uma apresentação da The Eras Tour em solo brasileiro, na qual a cantora apresentará 45 músicas de todos os seus álbuns. O espetáculo também conta com Sabrina Carpenter, responsável pela abertura.

+ Show da Taylor Swift é cancelado

Horário do show da Taylor Swift hoje

A cantora Taylor Swift sobe ao palco às 19h30, no Engenhão. A apresentação dura 3h30 e termina por volta das 23h, quando a famosa encerra o espetáculo com a música "Karma". Na última sexta-feira, 17, a estadunidense foi extremamente pontual.

A organização do evento recomenda que o público utilize o transporte público para chegar ao estádio, já que a Prefeitura do Rio de Janeiro, junto com a CET-Rio, montou um esquema especial para atender os fãs que vão comparecer aos shows durante os três dias.

Para quem vai e volta ao Engenhão de metrô, o horário da estação Central do Brasil/Centro será estendido até 1h30 e feito exclusivamente pelo acesso A (Central do Brasil). As demais estações funcionam no horário normal, das 5h à meia-noite, na sexta e no sábado; e das 7h às 23h, no domingo, e ficarão abertas apenas para desembarque.

Os fãs que optarem por ir de trem podem pegar viagens diretas partindo da Estação Central do Brasil para a Estação Olímpica do Engenho de Dentro. Neste sábado e domingo, os trens também sairão da plataforma 4 da Central do Brasil com intervalos de 30 minutos entre 16h e 19h.

Quem vai abrir o show de Taylor Swift?

A cantora Sabrina Carpenter é quem faz o show de abertura da The Eras Tour na América do Sul. A artista sobe ao palco às 18h25 e se apresenta por cerca de 45 minutos para os fãs que aguardam a voz de "Shake It Off". Além de parte do espetáculo, a jovem é amiga pessoal de Taylor Swift.

Sabrina canta dez músicas durante seu show. Antes de subir ao palco, a cantora exibe um vídeo seu no telão quando era criança cantando a música "Picture to Burn", de Taylor. Em seguida, a artista começa a apresentação com a faixa "Read Your Mind".

A estadunidense também inclui na setlist seu hit mais recente, "Feather", e um cover da música "Dancing Queen", do ABBA. Por fim, Sabrina se despede com a faixa "Nonsense", uma de suas músicas mais conhecidas.

Pode levar água no show da Taylor?

A T4F emitiu um comunicado liberando que os fãs levem copos e garrafas d'água lacrados para os shows da The Eras Tour, após a morte de uma fã de Taylor Swift no show de sexta-feira, 17. Ana Clara Benevides, de 23 anos, passou mal por conta da calor e sofreu uma parada cardiorrespiratória. A jovem foi levada às pressas ao hospital, mas não resistiu.

Em nota, a empresa informou aos fãs que fornecerá água e aumentou o número de pessoas trabalhando na segurança e posto médico dos shows. "Diante da previsão de aumento da onda de calor na cidade do Rio de Janeiro, informamos que estamos reforçando o plano de ação especial realizado para o primeiro dia de show, especialmente o fornecimento de água gratuita nas filas e em todos os acessos e entradas ao estádio e no seu interior. Desta forma, novos pontos de distribuição gratuita de água estarão à disposição do público durante o evento", publicaram.

Nas redes sociais, a deputada Érika Hilton (PSOL-SP) informou que protocolou um Projeto de Lei que torna obrigatório o fornecimento de água gratuita em shows. Já Flávio Dino, Ministro da Justiça e Segurança Pública do Brasil, determinou a liberação das garrafas d'água imediatamente.