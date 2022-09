Rock in Rio onde assistir ao vivo: Green Day, Avril e Billy Idol hoje (9)

Não conseguir ingresso para assistir os shows na Cidade do Rock não significa ficar totalmente de fora do festival. Quem está em casa ainda consegue Rock in Rio onde assistir ao vivo e tudo com a mordomia do seu sofá. Aos que vão acompanhar os shows desta sexta-feira, dia 9 de setembro, que contará com nomes como Green Day, Avril Lavigne, Capital Inicial e muito mais, há opções totalmente gratuitas e também aquelas que vão exigir abrir a carteira.

Rock in Rio onde assistir ao vivo os shows de hoje, sexta-feira (9/9)

Para Rock in Rio onde assistir ao vivo as apresentações que estarão acontecendo na Cidade do Rock, você só terá que pagar se optar por assistir os shows dos palcos Favela e New Dance Order. Caso esteja interessado nas atrações principais do evento, que ocorrem nos palcos Mundo e Sunset, suas opções são inteiramente gratuitas. Vamos explicar!

G1

É possível Rock in Rio onde assistir ao vivo gratuitamente pelo site do G1. Para isso, a única obrigatoriedade é ter uma conta globo.com. Caso você ainda não tenha feito a sua, é só acessar https://www.globo.com/, clicar em “conta” no canto superior direito e depois em “cadastre-se”.

1 – Será necessário informar: nome completo, e-mail; senha que vai ser usada no site e data de nascimento. Depois é só clicar em cadastrar e pronto!

2 – Na hora de Rock in Rio onde assistir ao vivo um dos shows, é só acessar o link https://g1.globo.com/pop-arte/musica/rock-in-rio/2022/ e clicar em “veja os shows e tudo da Cidade do Rock”, localizada na coluna da lateral direita do site.

Multishow

Outra opção para Rock in Rio onde assistir ao vivo gratuito e online é acompanhar a atração pela Multishow na Globoplay. A transmissão é gratuita e só exige que o usuário tenha uma conta na plataforma streaming – Essa conta é gratuita e não exige que a pessoa seja pagante de algum plano do site.

Para criar sua conta, acesse o site da plataforma streaming: https://globoplay.globo.com/, depois clique em “entrar” e no canto superior direito e por último “cadastre-se”.

1 – Você irá informar: nome completo, e-mail, senha escolhida, gênero, data de nascimento, país, cidade e estado em que mora.

2 – Ao finalizar o cadastro, você poderá assistir a transmissão do Rock in Rio na Multishow com a aba “Agora na TV”. No canto superior esquerdo do site.

Canal Bis

Caso esteja interessado nos espaços Favela e New Dance Order – que contarão nesta sexta-feira com nomes como, Marvvila, Choice, Vegas, Paranormal Attack C, entre outros – é preciso ser assinante do pacote Globoplay + Canais ao vivo, para poder ter acesso a transmissão do Canal Bis.

Dois valores são oferecidos pela plataforma streaming aos que tem interesse: R$ 49,90 com o plano mensal ou 12x de R$ 42,90 no plano anual. Além do show, você terá acesso ao catálogo do site e também a transmissão de outros canais do Grupo Globo, como o Viva e a Universal.

Para ter acesso liberado, entre no site https://globoplay.globo.com/ e cadastre-se:

1 – Você informará: nome completo, e-mail, senha que será usada no site, gênero, data de nascimento, país, cidade e e estado.

2 – Seguir passos de verificação de conta com o e-mail que chegará na sua conta.

3 – Depois, acesse na plataforma streaming “assine agora” e escolha o plano anual ou mensagem de “Globoplay+Canais ao Vivo”.

Horários e programação por palco desta sexta (9)

O palco principal do evento, o Palco Mundo, vai contar com quatro apresentações hoje, sexta-feira (9), as bandas internacionais Green Day e Fall Out Boy, o músico britânico Billy Idol e também a banda nacional Capital Inicial.

O palco Sunset, o segundo mais importante do evento, terá apresentações nacionais e internacionais. Uma das cantoras mais aguardadas do evento, quem subirá ao palco nesta sexta-feira será Avril Lavigne, que nos últimos dias também somou shows solos em São Paulo.

Além dela, vai cantar o músico Jão, que contará com convidados durante sua apresentação. Di Ferrero e Vitor Kley também vão se apresentar. Ainda, haverá uma homenagem a primeira edição do Rock in Rio no país, em 1985. Alceu Valença, Blitz, Elba Ramalho, Ivan Lins, Pepeu Gomes, Agnes Nunes, Andreas Kisser, Liniker, Luísa Sonza e Xamã são alguns dos nomes citados para a atração pelo site oficial do festival.

Todas essas performances do Rock in Rio onde assistir ao vivo você pode acompanhar nas opções já citadas, como a Multishow pela Globoplay ou no portal G1.

Palco Mundo

00h10 – Green Day

22h20 – Fall Out Boy

20h10 – Billy Idol

18h – Capital Inicial

Palco Sunset

21h15 – Avril Lavigne

19h05 – 1985: A homenagem

16h55 – Jão + convidado

15h30 – Di Ferrero + Vitor Kley

Highway Stage

16h – JP Bonfá

15h30 – Betta

15h – Pedro Mahal + Buraco Blues

Espaço Favela

20h05 – MD Chefe e Domlaike

17h55 – Choice

16h30 – Marvvila

Rock Street Mediterrâneo

17h10 – Mariel & Crème de la Crème

16h30 – Wallace Oliveira

15h15 – Terra Celta

New Dance Order

02h30 – Neelix

01h30 – Blazy

00h – Paranormal Attack C

22h30 – Vegas

21h30 – Rica Amaral

19h – Aly & Fila

17h30 – Antdot

16h – Meca

Palco Supernova

19h30 – Supercombo

18h30 – Castello Branco

17h30 – Sebastianismos

16h30 – Number Teddie

Rock District

20h30 – Rock Street Band

19h10 – Fernando Badauí

17h é que horas começa o Rock in Rio com Deia Cassali

15h20 – The Lokomotiv

