Equinócio de outono: saiba o que é e quando começa

Este sábado, 20 de março, marca o início do equinócio de outono. A chegada da nova estação, conhecida popularmente pelas temperaturas mais amenas e a secagem das folhas, vai ser bastante sentida principalmente pelas regiões Sul e Sudeste. No Norte e Nordeste, por exemplo, o clima não apresenta grandes mudanças.

Apesar de ser comum a identificação das estações do ano por suas características meteorológicas, outros fatores influenciam e explicam a mudança do clima, neste caso, o fenômeno chamado por equinócio de outono. Por isso, o DCI decidiu explicar o que realmente acontece quando este momento chega, e, porque a temperatura costuma mudar tanto.

O que é o equinócio de Outono?

Segundo as explicações meteorológicas, o equinócio de outono é um momento específico posicionamento da Terra. É quando o Sol corta o equador celeste, fazendo com que o dia e a noite tenham igual duração, tanto no hemisférios Norte como no Sul. Sendo assim, esses hemisférios, marcados por estarem posicionados na metade do globo terrestre, recebem mais luz solar do que os demais.

O Brasil está localizado no hemisfério sul, e por isso, em todo final do mês de março (época que sempre ocorre o fenômeno) é marcado pelo equinócio de outono, deixando para trás, então, o verão. As regiões próximas à linha do Equador, outro marco de divisão do globo, não presenciam com tanta intensidade as mudanças causadas pelo outono.

O que ocorre durante o equinócio?

Para entender melhor o que significa de fato o que é o equinócio de outono e quando ele ocorre, destaca-se a própria denominação da palavra “equinócio”. De acordo com informações do site Brasil Escola, que reproduz explicações geográficas escolares, a etimologia de equinócio vem do Latim e poder ser resumida em: noites iguais – aequus (igual) + nox (noite).

Entretanto, o equinócio não ocorre somente em março, ou marca só a chegada do outono. O equinócio também acontece no mês de setembro e dá início a uma nova estação do ano, a Primavera.

Em quais datas ocorre o equinócio e solstício?

Tanto o equinócio como o solstício, acontecem praticamente na mesma data anualmente. Isso por conta da translação da Terra, que é sempre a mesma: movimento em torno do Sol que demora 365 dias, 5 horas e 48 minutos. Tal movimento é o responsável pelas estações do ano.

Assim como o equinócio, o solstício, quando o Sol está muito próximo à linha do Equador e a Terra recebe uma quantidade maior de luz sobre somente um dos hemisférios, ocorre em dois momentos do ano, mais conhecidos pela estação de inverno e verão. A data em que isso acontece pode variar, mas é sempre nos meses de junho e dezembro.

Confira as datas de 2021:

Outono: 20 de março de 2021, às 06h38;

Inverno: 21 de junho de 2021, às 00h32;

Primavera: 22 de setembro de 2021, às 16h21;

Verão: 21 de dezembro de 2021, às 12h59.

Fonte: Climatempo

Leia na íntegra: Como será o Outono de 2021 no Brasil? Veja a previsão

Acompanhe a previsão do tempo e tudo sobre as estações do ano no DCI Digital.