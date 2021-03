Quando começa o outono 2021? Veja a data da nova estação

A estação mais quente do ano está chegando ao fim. Como de costume, o brasileiro vai se despedir do verão e dar boas-vindas à uma nova estação, quando começa o outono 2021, conhecido por manter os termômetros meteorológicas mais amenos e não tão intensos quanto a estação anterior. O calor e sensação de clima abafado são substituídos por frescura.

Quando começa o outono 2021?

O outono de 2021 começa oficialmente no dia 20 de março, às 6h38, pelo horário de Brasília. O estação é considerada um período de transição entre a época mais quente (verão) e mais fria (inverno) do ano, e vai até o dia 21 de junho de 2021, às 00h32.

Como será o outono 2021?

Por ser a estação que sucede o verão e antecede o inverno, o outono costuma ter uma temperatura amena, nem muito frio e também não muito calor. O tempo geralmente é mais fresco, os dias e noites possuem a mesma duração. A estação também é lembrada pela queda das folhas das árvores, o que se espera para o outono 2021 é a repetição destes padrões.

O equinócio – fenômeno em que o Sol corta o equador celeste, fazendo com que o dia e a noite tenham igual duração, nos dois Hemisférios Norte e Sul – marca o início do outono e da primavera, o solstício marca o início do verão e do inverno.

Início das estações do ano em 2021

Outono: 20 de março de 2021, às 06h38

Inverno: 21 de junho de 2021, às 00h32

Primavera: 22 de setembro de 2021, às 16h21

Verão: 21 de dezembro de 2021, às 12h59

Como foi o verão 2021?

O verão de 2021 começou sob influência do fenômeno La Niña, evento climático com intensidade de moderada a forte que se desenvolveu no Oceano Pacífico e provocou o resfriamento em grande escala da temperatura da superfície do oceano. Já no mês de fevereiro, o padrão de temperatura no Atlântico Sul ficou desfavorável para manter as frentes frias, e como resultado, o mês contou com pouca chuva.

Fonte: Climatempo

