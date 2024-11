Horário e onde assistir ao jogo do Liverpool x Real Madrid ao vivo hoje (27/11/24)

O Liverpool recebe o Real Madrid na Liga dos Campeões da UEFA em Anfield nesta quarta-feira, 27 de novembro de 2024. A partida está marcada para começar às 17:00, horário de Brasília, e terá transmissão para o Brasil.

Transmissão do Liverpool x Real Madrid

Para assistir à partida da Liga dos Campeões da UEFA entre Liverpool e Real Madrid na quarta-feira, 27 de novembro de 2024, os torcedores tem a seguinte opção: TNT e Max.

Televisão: a partida será transmitida ao vivo pelo canal TNT (Canal 108/508 (SKY), 151/651 (NET e Claro), 48/548 (Oi), 648/100/657/892 (Vivo).

Max: para transmissão online, a partida estará disponível ao vivo na plataforma Max.

A equipe de Arne Slot chega a este confronto cheia de confiança após a vitória sobre o Southampton , que foi a 16ª vitória em 18 jogos nesta temporada.

Liverpool e Real Madrid na Champions League

O Liverpool de Arne Slot está no topo da tabela da Liga dos Campeões indo para a 5ª rodada, e também está no topo da Premier League com uma vantagem de oito pontos sobre o segundo colocado Manchester City após sua vitória de virada em Southampton no domingo.

A maior parte da conversa em torno do Liverpool esta semana é sobre os comentários pós-jogo de Mohamed Salah em Southampton, dizendo que ele ainda não recebeu uma oferta de novo contrato e está “desapontado” com isso, já que seu contrato expira neste verão. Vamos ver se isso tem um impacto em Salah ou no Liverpool indo para uma semana enorme com jogos contra o Real Madrid e o Man City.

O Real Madrid está indo bem nesta temporada sob o comando de Carlo Ancelotti, já que está em segundo na tabela da La Liga, mas sofreu algumas lesões graves com os defensores David Alaba, Eder Militao e Dani Carvajal todos fora. Há também um grande ausente para este jogo, já que Vinicius Junior está fora após se machucar na vitória do Real por 3 a 0 em Leganes no domingo.

Escalação

LIVERPOOL: Kelleher; Bradley, Konaté, Van Dijk e Robertson; Gravenberch, Mac Allister e Szoboszlai; Salah, Gakpo e Luis Díaz. Técnico: Arne Slot.

REAL MADRID: Courtois; Valverde, Ascencio, Rudiger e Mendy; Camavinga, Modric, Bellingham e Brahim Díaz; Arda Guler e Mbappé. Técnico: Carlo Ancelotti.

>> Jogo do Benfica hoje