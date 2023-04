O que é permitido levar na bagagem de mão? Regras para viajar em 2023

Conheça os itens permitidos e as principais restrições na bagagem de mão (© yacobchuk via Canva.com)

Saiba o que é permitido levar na bagagem de mão e quais são as restrições para evitar problemas no seu embarque e garantir uma boa viagem

Um dos maiores desafios em viajar de avião é manter a atenção às regras de bagagem de mão para, assim, evitar problemas no embarque e garantir uma experiência tranquila. Nesta matéria, vamos detalhar as normas estabelecidas pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) para bagagem de mão em 2023, incluindo dimensões, peso e itens permitidos, bem como as principais restrições.

Com estas informações, você estará mais preparada do que nunca para sua próxima viagem, sabendo exatamente o que pode ou não levar na mala de bordo!

Dimensões e peso da bagagem de mão

Primeiramente, é preciso saber quais são as dimensões permitidas pela ANAC para a bagagem de mão: 55cm x 35cm x 25cm (altura x largura x profundidade), incluindo rodinhas e alças.

O peso máximo permitido varia de acordo com a companhia aérea, mas geralmente é de 10kg para voos domésticos e internacionais. Por isso, nunca se esqueça de verificar as regras específicas da companhia aérea com a qual você vai voar.

O que é permitido levar na bagagem de mão

1 - Eletrônicos: Celulares, laptops, tablets, câmeras fotográficas e outros dispositivos eletrônicos são permitidos na mala de bordo. Outra recomendação é que baterias extras e carregadores portáteis também sejam transportados juntos, para evitar danos.

2 - Medicamentos: Remédios de uso pessoal, acompanhados de receita médica, podem ser levados na bagagem de mão. É importante que estejam em suas embalagens originais e com a bula.

3 - Documentos e objetos de valor: Por motivos de segurança, é preciso que seu passaporte, seus documentos de identificação, seu dinheiro, seus cartões de crédito e seus objetos de valor sejam transportados na mala de bordo.

4 - Alimentos: É permitido levar alimentos na bagagem de bordo, desde que estejam embalados adequadamente e não sejam líquidos (ou seja, água não pode). Nos voos internacionais, fique atento às restrições de alimentos em seu destino, pois algumas regras podem ser diferentes.

5 - Roupas e itens de higiene pessoal: Roupas, calçados e itens de higiene pessoal podem ser levados na bagagem de mão, desde que respeitem as regras de líquidos, aerossóis e géis, que devem estar em embalagens de até 100ml e serem embalados em um saco plástico transparente, vedado e de até um litro.

O que não pode ser levado na bagagem de mão?

1 - Objetos cortantes e pontiagudos: Canivetes, tesouras, facas e outros objetos que possam ser considerados armas não são permitidos na mala de bordo. Esses itens devem ser despachados.

2 - Líquidos, aerossóis e géis: Líquidos, aerossóis e géis em embalagens maiores que 100ml não são permitidos na bagagem de mão, exceto medicamentos líquidos com receita médica e alimentos para bebês (novamente, é recomendável que você cheque com sua companhia aérea específica).

3 - Substâncias explosivas e inflamáveis: Produtos como fogos de artifício, combustíveis, fósforos e isqueiros não são permitidos na bagagem de bordo. Alguns itens, como isqueiros e fósforos, podem ser levados no bolso do passageiro, mas é preciso que você consulte as regras da sua companhia aérea.

4 - Substâncias químicas e tóxicas: Materiais como ácidos, venenos, pesticidas e produtos químicos em geral não são permitidos na bagagem de mão e, na maioria dos casos, nem mesmo na bagagem despachada.

5 - Equipamentos esportivos: Equipamentos esportivos como tacos de golfe, bastões de beisebol, esquis e bastões de caminhada não são permitidos na mala de bordo e devem ser despachados.

6 - Armas de fogo e munição: Armas de fogo e munição são proibidas na bagagem de bordo e devem ser transportadas de acordo com as regras específicas para despacho.

Pode levar desodorante na bagagem de mão?

Desodorantes em barra, bastão ou creme são considerados sólidos e, portanto, não estão sujeitos às restrições de líquidos. Você pode levar esse tipo de desodorante na sua mala de bordo sem problemas, desde que estejam bem embalados e não causem transtornos durante a inspeção de segurança.

Já os desodorantes líquidos, em aerossol ou gel, estão sujeitos às regras estabelecidas pela ANAC para líquidos, aerossóis e géis na bagagem de mão. De acordo com essas normas, os passageiros podem levar na bagagem de bordo frascos com capacidade de até 100ml, embalados em um saco plástico transparente e vedado, este último com a capacidade máxima de 1 litro.

De acordo com a ANAC, essa restrição foi implementada para aumentar a segurança nos voos e minimizar o risco de atentados terroristas, uma vez que líquidos e aerossóis podem ser utilizados na fabricação de explosivos.

Verifique as regras da companhia aérea: Além das regras da ANAC, é importante verificar as diretrizes específicas da companhia aérea com a qual você vai voar, pois algumas podem ter restrições adicionais ou diferentes.

Shampoo e pasta de dente podem?

De acordo com as normas da ANAC, os passageiros podem levar na bagagem de mão frascos com capacidade de até 100ml cada. Tais frascos podem ser embalados em um saco plástico transparente, vedado e de capacidade máxima de 1L. Essa restrição também se aplica a shampoos e outros produtos de higiene pessoal líquidos ou em gel.

A pasta de dente, geralmente apresentada na forma de gel, está sujeita às mesmas regras da ANAC aplicáveis a líquidos, aerossóis e géis na bagagem de mão. Essas normas determinam que os passageiros podem levar frascos com capacidade de até 100ml cada, organizados em um saco plástico transparente, vedado e com capacidade máxima de 1L.

Se você preferir levar pasta de dente na bagagem despachada, não há restrições quanto ao tamanho do tubo. No entanto, é recomendável acondicionar a pasta de dente de maneira adequada para evitar vazamentos e danos a outros itens na bagagem.

