A Tupperware vai fechar? Entenda a crise na empresa em 2023

A Tupperware, conhecida marca de recipientes plásticos, enfrenta o momento mais difícil de sua trajetória, chegando perto de encerrar suas atividades. Com o intuito de salvar a empresa, o conselho administrativo divulgou na terça, 11 de abril de 2023, que aprovou um plano focado na melhoria da estrutura de capital e na liquidez de curto prazo.

O anúncio feito pela companhia levou a uma queda drástica no valor das ações nos Estados Unidos, chegando a aproximadamente 50% de redução. A Tupperware contratou consultores financeiros para ajudar a obter recursos adicionais e está em negociações com possíveis investidores ou parceiros financeiros.

A Tupperware vai falir?

A empresa Tupperware está analisando seu portfólio imobiliário para identificar propriedades disponíveis para venda, além de avaliar iniciativas de monetização de ativos fixos, gestão de caixa e marketing e otimização de canais, com o objetivo de garantir ou aumentar sua liquidez.

De acordo com a CNN, Miguel Fernandez, CEO da Tupperware Brands e presidente do conselho da empresa, afirmou que a companhia iniciou um processo para reverter as atuais dificuldades operacionais e que esta é uma etapa crucial para abordar sua posição de capital e liquidez.

Segundo Fernandez, a Tupperware está fazendo todos os esforços para diminuir os impactos dos eventos recentes e buscar financiamento adicional, buscando solucionar sua situação financeira. Ao final de 2022, a empresa acumulava uma dívida total de US$ 705,4 milhões, valor inferior aos US$ 709,4 milhões registrados no fim de 2021.

Em seu balanço, a Tupperware destacou em seu balanço que houve melhoria na geração de caixa no quarto trimestre. Contudo, em documento enviado à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC), a empresa mencionou a possibilidade de violação das cláusulas de linha de crédito devido ao atraso no preenchimento de seu Relatório Anual no Formulário 10-K referente ao ano de 2022, bem como restrições de caixa provocadas por custos de juros mais altos e tempo necessário para ações de reengenharia.

A receita da empresa diminuiu 18% em 2022, totalizando US$ 1,30 bilhão, com vendas menores em todos os mercados globais – exceto na América do Sul, onde houve aumento de 8%, alcançando US$ 275,8 milhões.

Com isso, a Tupperware informou que, diante da difícil situação econômica e do aumento dos custos e níveis de empréstimos em sua linha de crédito, a companhia pode não ter liquidez suficiente no curto prazo, caso não consiga obter recursos de capital adequados ou alterações em seu contrato de crédito. Por isso, há dúvidas consideráveis quanto à sua capacidade de continuar operando.

Além disso, no dia 3 de abril de 2023, a Tupperware recebeu uma notificação da Bolsa de Valores de Nova York (NYSE), informando que a empresa não está em conformidade com a Seção 802.01E do Manual das Empresas Listadas na NYSE, em razão de não ter enviado o Formulário 10-K dentro do prazo.

A NYSE comunicou que a empresa possui seis meses, a partir da data de vencimento do formulário, para regularizar sua situação e cumprir com os padrões de listagem, submetendo o Formulário 10-K à SEC.

A Bolsa de Valores de Nova York ainda acrescentou que, se a Tupperware não apresentar o Formulário 10-K dentro do período de seis meses, a bolsa pode, a seu critério, conceder uma extensão adicional de até seis meses para que a empresa se adeque às normas, dependendo das circunstâncias específicas.

O aviso da NYSE ressalta que a bolsa pode, no entanto, iniciar o processo de deslistagem a qualquer momento, caso considere justificado. A Tupperware afirma que, apesar de ter destinado recursos significativos para a conclusão de suas demonstrações financeiras consolidadas auditadas e divulgações relacionadas para inclusão no Formulário 10-K, não conseguiu cumprir o prazo estabelecido.

A empresa justifica a demora afirmando que ela e seus auditores precisam de mais tempo para finalizar a preparação e auditoria das demonstrações financeiras, incluindo a reapresentação de algumas de suas demonstrações financeiras emitidas anteriormente, antes que o Formulário 10-K possa ser enviado.

Diante desse cenário, a possibilidade de fechamento da Tupperware está em pauta, já que a empresa enfrenta uma situação financeira desafiadora, com queda nas receitas, aumento das dívidas e dificuldades para obter recursos de capital adequados. Além disso, a não conformidade com os padrões de listagem da NYSE pode levar à deslistagem da empresa, o que agravaria ainda mais sua situação financeira.

História da Tupperware no Brasil

A Tupperware, multinacional norte-americana conhecida pela produção e comercialização de recipientes plásticos para armazenamento de alimentos, iniciou sua trajetória no Brasil em 1976. Desde então, se consolidou no mercado brasileiro de utensílios domésticos, observando as demandas locais e as transformações no comportamento do consumidor ao longo das décadas.

No início da presença da empresa no Brasil, a Tupperware apostou na venda direta como estratégia para apresentar seus produtos aos consumidores brasileiros. Essa abordagem é um modelo de negócio no qual os produtos ou serviços são comercializados diretamente aos consumidores, sem a presença de intermediários, como lojas físicas ou revendedores.

Isso significa que a empresa fabricante vende seus produtos por meio de uma rede de distribuidores ou consultores independentes, que são responsáveis por apresentar, demonstrar e vender os itens aos clientes finais, geralmente em suas próprias casas ou locais de trabalho. Além da Tupperware, empresas como Avon e Natura também são exemplos desse modelo de negócio.

Com o passar dos anos, a Tupperware Brasil expandiu sua linha de produtos, atendendo às necessidades específicas dos consumidores locais. Além dos tradicionais recipientes para armazenamento de alimentos, a empresa passou a comercializar itens de cozinha, como utensílios, preparadores de alimentos e produtos para micro-ondas.

A empresa também enfrentou desafios no mercado brasileiro, como a intensificação da concorrência e as mudanças nos hábitos de consumo. Diante disso, teve que se adaptar a um cenário em que os consumidores estão cada vez mais preocupados com preços e buscam maior conveniência nas compras.

No momento, em 2023, o cenário é o descrito no início desta matéria: a Tupperware enfrenta um período crítico em sua história, com queda nas receitas e aumento das dívidas, colocando em risco a continuidade das operações. Segundo a empresa, ela está focada em melhorar sua estrutura de capital e liquidez de curto prazo, contratando consultores financeiros e negociando com potenciais investidores.

Enquanto o CEO Miguel Fernandez expressa comprometimento em reverter a situação, a Tupperware pode enfrentar a deslistagem da NYSE devido ao atraso na entrega do Formulário 10-K, agravando ainda mais seus problemas financeiros. A sobrevivência da empresa dependerá do sucesso em obter financiamento adicional e superar os desafios atuais.

Quais países têm Tupperware?

A Tupperware é uma empresa global que, segundo ela própria, atua em mais de cem países ao redor do mundo. Alguns exemplos, além do Brasil, são Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, França, Alemanha, Itália, Espanha, Argentina, México, Colômbia, Índia, China, Japão, Coreia do Sul, África do Sul, Austrália e Nova Zelândia.

A presença da Tupperware nesses países pode variar em termos de operações de fabricação, vendas diretas e distribuição. A empresa é conhecida por seu modelo de venda direta, onde os produtos são vendidos através de consultores independentes, que realizam demonstrações e eventos para promover e comercializar os produtos.

