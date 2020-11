Sarah McBride faz história como a primeira senadora transgênero nos EUA. Ela ganhou uma cadeira no Senado estadual de Delaware na noite de terça-feira (03).

Assim, ela entra para história ao se tornar a primeira senadora estadual abertamente transgênero nos Estados Unidos.

Além disso, McBride, 30, também será a autoridade eleita abertamente transgênero com a posição mais alta do país.

Ela derrotou seu oponente republicano, Steven Washington, em 73% a 27%, com relatórios de todos os distritos.

McBride tweetou na terça à noite: “Espero que esta noite mostre a um garoto LGBTQ que nossa democracia é grande o suficiente para eles também”.

“Como Delaware continua enfrentando a crise da covid, é hora de começar a trabalhar para investir nas políticas que farão a diferença para as famílias trabalhadoras”, twittou a senadora.

A Human Rights Campaign, da qual McBride é porta-voz, acessou o Twitter para parabenizá-la.

“Estamos muito orgulhosos de você por esta vitória histórica”, escreveu o grupo.

Sarah McBride: primeira senadora transgênero nos EUA

Contudo, esta não é a primeira vez que McBride faz história.

De acordo com o The New York Times, ela foi estagiária no governo do presidente Barack Obama em 2012. Assim tornanou-se a primeira pessoa transgênero a trabalhar na Casa Branca.

Além disso, em 2016, McBride fez um discurso na Convenção Nacional Democrata, tornando-se a primeira pessoa trans a falar em uma convenção nacional de um grande partido.

McBride também tem uma conexão com o ex-vice-presidente Joe Biden – ela trabalhou para o filho dele, Beau Biden, quando ele era procurador-geral de Delaware.

Joe Biden escreveu o prefácio do livro de 2018 de McBride, “Amanhã será diferente: amor, perda e a luta pela igualdade trans”.

Alphonso David, presidente da Human Rights Campaign, disse que McBride “fez história não apenas para ela, mas para toda a nossa comunidade”.

“Essa vitória, a primeira do que espero ser muitas em sua carreira, mostra que qualquer pessoa pode realizar seu sonho, não importando sua identidade de gênero ou orientação sexual”, afirmou.