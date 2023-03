Sucuri em Bonito 2023: cobra gigante passeia pela cidade e choca web

Animal foi flagrado em Bonito, no interior de Mato Grosso do Sul

Já pensou sair de casa e de repente ver uma cobra de, aproximadamente 6 metros? Isso acontece em Bonito, onde os moradores flagraram uma Sucuri gigante passeando em uma bairro da cidade, localizada a 279 quilômetros da capital Campo Grande, em Mato Grosso do Sul.

O vídeo foi gravado pela agente de viagem, Gabriela de Brito Silva, e viralizou nas redes sociais no domingo, 12 de março. Já são mais de 1,5 milhão de visualizações no TikTok.

Vídeo da Sucuri em Bonito - MS

Nas imagens, é possível ver a cobra seguindo lentamente para um córrego e apesar de chamar a atenção, os moradores não fazem nada com ela.

A Sucuri é uma gigantesca cobra semiaquática, ou seja, que pode ser encontrada tanto na água quanto na terra. Ela prospera nos pântanos e rios lentos do sul do Pantanal no Brasil, a 40 quilômetros da cidade de Bonito. O Pantanal é um dos maiores pântanos ou zonas úmidas de água doce da Terra.

Apesar do tamanho até assustador, a sucuri não é um predador perpetuamente faminto. Na verdade, depois de comer um animal de tamanho considerável, ele não come por semanas ou até meses. Durante o período de digestão, as sucuris ficam relativamente imóveis e podem ser bastante vulneráveis.

