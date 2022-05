Quem vai sair do Power Couple hoje: parcial da enquete casal eliminado

A primeira DR da sexta temporada do reality show de casais foi formada! Rodrigo Mila e Daiana Araújo, Adryana Ribeiro e Albert Bressan e Nahim e Andreia Andrade competem para ver quem vai sair do Power Couple hoje (12) e quem continua na briga pelo título de campeões. Consultamos a enquete do DCI e UOL nesta manhã de quinta-feira para conferir como anda a votação.

+Enquete Power Couple 2022: vote!

Quem vai sair do Power Couple 2022 hoje?

Nahim e Andreia Andrade são apontados pela enquete UOL como quem sai do Power Couple hoje. Já a votação parcial do DCI indica o nome de Rodrigo Mila e Daiana Araújo como os primeiros eliminados da edição.

No UOL, a enquete segue o mesmo padrão da votação da Record e pergunta “quem deve ficar”. Nahim e Andreia estão com o menor número de votos até agora, 26,39%, e por isso correm risco.

Daiana Araújo e Rodrigo Mila não está muito longe da dupla e por isso também estão em perigo de ser quem sai do Power Couple hoje: a dupla tem 28,50%. Em primeiro lugar e respirando com mais tranquilidade está Adryana Ribeiro e Albert Bressan. Eles somam 45,12% dos votos para ficar.

A enquete do DCI faz uma pergunta diferente e quer que o público vote em “quem deve sair”. Assim, quem é o indicado como possível eliminado é o casal Rodrigo Mila e Daiana Araújo, que soma 41,98%.

Em seguida vem Adryana Ribeiro e Albert Bressan com 36,64% dos votos e em último está Nahim e Andreia Andrade com 21,37%. As consultas foram realizadas às 07h00 desta quinta (12) e podem ser atualizadas ao longo do dia.

Histórico da votação

UOL – Quem deve ficar

Nahim e Andreia Andrade – 26,39%

Daiana Araújo e Rodrigo Mila – 28,50%

Adryana Ribeiro e Albert Bressan – 45,12%

DCI – Quem deve sair

Nahim e Andreia Andrade – 21,37%

Daiana Araújo e Rodrigo Mila – 41,98%

Adryana Ribeiro e Albert Bressan – 36,64%

Como votar no R7

Para votar em um dos casais e definir quem sai do Power Couple hoje e quem fica, é necessário ir ao site do R7 (https://www.r7.com/). A boa notícia é que você não precisa ter um login e senha no site, então o processo é bem rápido.

Quando estiver no R7, clique na aba do Power Couple Brasil 6, que fica na parte superior do site. Em seguida, a enquete sobre quem fica aparecerá no começo dessa nova página. Clique no casal que deseja salvar, em seguida selecione a caixinha “sou humano” da verificação de robôs e por último aperte o botão “votar”.

Você será informado que o seu voto foi computado e poderá repetir o processo quantas vezes quiser. Não há limite de votos, porém, só são válidos votos feitos em território nacional.

Quem é o casal favorito da temporada?

Além da enquete sobre quem deve sair do Power Couple hoje, o DCI também tem a votação “qual é o casal favorito?” rolando. Nesta briga, os favoritos são Brenda Paixão e Matheus Sampaio com 51,96% dos votos. Ambos estiveram no reality show Brincando com Fogo da Netflix.

Na segunda posição está a ex-BBB20 Ivy Moraes e Fernando Borges, o Nandinho. A dupla soma 11,74%. Em terceiro vem Mussunzinho e Karoline Menezes com 8,80% e o quarto lugar é a posição de João Hadad e Luana Andrade, com 5,38%.

Fechando o Top 5 está Pe Lanza e Anne Duarte. A dupla soma até agora 4,52% dos votos na enquete sobre os favoritos da temporada.

Os favoritos Brenda e Matheus não se tornaram o Casal Power e se negaram a parabenizar os campeões. Veja como foi:

Leia também

Power Couple 6: como assistir Power Couple ao vivo online e grátis