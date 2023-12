5 simpatias de Ano Novo para atrair prosperidade em 2024

Essa é uma boa época do ano para apostar em simpatias para chamar coisas boas para 2024, já que essas práticas carregam consigo a promessa de atrair boa sorte, amor, prosperidade e felicidade para os meses que virão. Para te ajudar nessa missão, o DCI consultou dois astrólogos, que indicaram alguns rituais para serem feitos na virada e no primeiro dia do ano.

Simpatia para alcançar objetivos em 2024

O melhor ritual de Ano Novo é aquele que traga clareza e conexão com os desejos e objetivos verdadeiros para o próximo ano. A astróloga védica Madu Cabral sugere alguns minutos de meditação para aquietar a mente, com uma atmosfera favorável, talvez com uma vela, ou próximo ao altar se houver.

Ela também recomenda montar o mapa astral védico, para ter insights sobre os propósitos e padrões de personalidade. Para quem não sabe, esse mapa, também chamado de Jyotisha, é uma representação astrológica baseada na tradição védica, que é uma antiga tradição hindu.

O mapa astral védico é gerado com base na posição exata dos planetas, estrelas e outros corpos celestes no momento e local de nascimento de uma pessoa. Ele é usado para fornecer insights sobre diversos aspectos da vida, incluindo personalidade, relacionamentos, carreira, saúde e outros eventos.

Além disso, a astrologia védica utiliza diferentes técnicas de cálculo e interpretação em comparação com a astrologia ocidental. As doze casas astrológicas, conhecidas como "Bhavas," e os doze signos zodiacais são fundamentais no mapa astral védico. Cada casa representa áreas específicas da vida, enquanto os signos e planetas influenciam essas áreas de maneiras variadas.

Em seguida, faça exercícios de escrita intuitiva:

5 coisas que você realizou em 2023 e te traz orgulho e gratidão;

5 coisas que você teve em 2023 e não quer mais em 2024;

o seu maior objetivo em 2024 (você pode ter vários, mas escolha o mais importante para essa prática);

5 hábitos que você precisa desenvolver para te darem suporte a alcançar esse objetivo.

Medite mais um pouco depois dessa escrita, visualizando, em detalhes, como será a sua vida quando esse objetivo já estiver realizado. Agradeça e guarde esse exercício em algum lugar que você possa ver de tempos em tempos.

Banho para o 1º dia do Ano Novo

O astrólogo Leandro Venéra sugere um ritual para ser feito no dia 1º de janeiro. Este é um banho para proteção e reenergização. O alecrim traz alegria, enquanto o manjericão está voltado para questões afetivas e de autocuidado. A arruda fica responsável pelo aspecto protetor.

Se trata de um banho com ingredientes fáceis de serem encontrados: alecrim, manjericão e um galho de arruda. Depois de separar esses três itens, faça o seguinte:

1- Coloque a água para ferver e adicione as ervas, que podem ser frescas ou secas.

2- Depois que a água tiver fervido, coe e tome seu banho normalmente. Jogue essa água da cabeça para baixo.

Simpatias famosas para o Réveillon

Além dos dois rituais indicados pelos astrólogos, existem outras simpatias bastante conhecidas para o Ano Novo, como pular sete ondas e comer lentilhas no primeiro dia de janeiro, por exemplo. Não se sabe ao certo a origem de algumas delas, já que esses costumes são praticados há muitos anos e foram passados de geração em geração.

Pular sete ondas

Pular sete ondas na virada do ano é uma tradição popular brasileira que tem origem nas religiões de matriz africana, como a Umbanda e o Candomblé, pois nessas crenças, Iemanjá é a rainha do mar. A tradição consiste em pular as ondinhas, uma para cada dia da semana, fazendo um pedido para cada uma. Acredita-se que isso atraia boa sorte, saúde e prosperidade para o ano que se inicia, de acordo com o Instituto Brasileiro de Terapia Holística.

Comer lentilhas no Ano Novo

Consumir lentilhas no Ano Novo é uma das simpatias em diversas culturas. Acredita-se que as lentilhas, devido à sua forma que lembra moedas, simbolizam prosperidade e fortuna. Ao incorporar esse alimento no cardápio do primeiro dia do ano, muitas pessoas acreditam atrair riqueza e abundância para os meses seguintes.

Cores das roupas

A escolha da cor da roupa no Ano Novo é uma tradição que reflete a crença de que as cores têm influência direta em diversos aspectos da vida. Cada cor é associada a significados específicos, como paz, amor, prosperidade e saúde. Por exemplo, vestir branco simboliza paz e pureza. O amarelo é escolhido para atrair prosperidade e dinheiro, enquanto o vermelho representa o amor e a paixão.

