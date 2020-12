Canela: saiba como atrair prosperidade com banhos e rituais

A canela é uma especiaria muito antiga e muito utilizada. Há 500 anos atrás, os europeus davam a volta ao mundo para trazer um pouquinho dela para casa, afinal, ela era usada para temperar os alimentos e para conservá-los.

Contudo, hoje conhecemos outros benefícios da canela, que vão muito além do tempero. O óleo essencial de canela pode ser utilizado de formas medicinais e até mesmo afrodisíacas, sempre com auxílio de quem entenda de aromaterapia e tenha ciência dos efeitos colaterais.

Essa especiaria também é muito utilizada na mágia, inclusive em um banho para o amor, já que é altamente atrativa e traz prosperidade. Por isso, é ideal para quem quer atrair prosperidade em 2021.

Banho de Canela para Prosperidade

Quando a ideia é prosperar sempre utilizamos ingredientes que chamam dinheiro e atraem coisas novas. Por isso, esse banho super simples se torna tão poderoso. Contudo, vale lembrar que ele deve ser feito com muita fé, de preferência na lua nova ou crescente.

Ingredientes:

7 folhas de louro

3 paus de canela

21 cravos da Índia

Como preparar:

Para começar, ferva 2 litro de água; Um pouco antes da água ferver, adicione todos os ingrediente; Após tudo ferver, desligue o fogo e tampe a infusão com um prato; Espere 10 minutos e coe; Tome um banho com calma mentalizando como você quer prosperar; Por fim, após se secar, jogue o banho do pescoço para baixo e seque muito levemente; Descarte tudo na natureza, como em uma vaso ou jardim, por exemplo.

Poderoso Banho de Atração

De longe, esse foi o banho com canela mais poderoso que já tomei e indiquei. Sempre que estou precisando que clientes surjam ou de sorte no trabalho, eu tomo ele e o efeito é quase que imediato.

Contudo, vale lembrar que você deve mexer a energia em direção aonde quer estar. Tome o banho e envie CVs, mexa no seu Linkedin, anuncie algo ou saia para algum lugar, por exemplo. O segredo desse banho é que vai uma erva quente que te protege, evitando que você atraia coisas ruins.

Ingredientes:

Um colher de sopa de alecrim

3 paus de canela

Um colher de chá de arruda

Como preparar:

Para começar, ferva 2 litro de água; Um pouco antes da água ferver, adicione a arruda e o alecrim secos e a canela por último; Após tudo ferver, desligue o fogo e tampe a infusão com um prato; Espere 10 minutos e coe; Tome um banho e relaxe; Por fim, após se secar, jogue o banho do pescoço para baixo imaginando em detalhes o que deseja que aconteça; Descarte tudo na natureza, como em uma vaso ou jardim, por exemplo.

Ritual de Assoprar Canela

Esse é um ritual muito antigo, ensinado de geração em geração, que pode ser feito todo dia 1º do mês usando apenas canela em pó. Contudo, para o primeiro dia do ano é interessante adicionar uma vela branca no ritual para atrair prosperidade em 2021. No restante do ano, você não precisará de muito, apenas muita fé.

Materiais:

Canela em pó

Como preparar:

Coloque um punhado de canela em pó em ciam da sua mão direita; Vá até a porta de entrada da sua casa; Assopre a canela de dentro para fora dizendo: “quando a canela eu assoprar, a prosperidade vai entrar”.

Vale lembrar que se o ambiente estiver muito pesada, vale limpar a casa com um tampinha de anil diluida em um balde de água ou fazer um banho de descarrego antes do ritual com canela.

