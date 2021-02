Ritual para a quaresma: aprenda a se proteger energeticamente

Um ritual para a quaresma não é tão simples quanto parece. Primeiro, é importante entender o que a quaresma e a quarta-feira de cinzas significam. A quaresma é um período de 40 dias entre a quarta-feira de cinzas e a páscoa, em que os católicos não comem carne ou se abstém de alguns vícios . Contudo, mesmo que essa fase parta das crenças católicas, a energia, independente da religão, tende a ficar mais densa.

Sendo assim, tire a quarta-feira de cinzas para relaxar, se faz parte da sua crença, não coma carne e espere o período da quaresma começar, lembrando que é uma fase em que é comum brigarmos e discutirmos.

Ritual para a Quaresma

Primeiramente, não é bom acender velas durante esse período. Sendo assim, se for fazer alguma simpatia com vela, deixe bem claro qual o seu propósito e para quem está rezando. Deixando a vela em um local alto ou fora de casa. Sendo assim, um ritual para a quaresma se baseia no uso das ervas corretas e não focar no descarrego e na proteção.

Ingredientes:

Duas colheres de sopa de arruda

Uma colher de sopa de guiné

Duas colheres de sopa de manjericão

Como fazer:

Primeiramente, ferva 2 litros de água; Adicione todos os ingredientes na panela assim que a água começar a ferver e desligue o fogo; Após desligar o fogo, coloque a tampa da panela ou um prato em cima para abafar; Espere 10 minutos e coe o banho; Após isso, tome seu banho normalmente, se seque e jogue o banho de ervas do seu pescoço para baixo; Ore da forma que preferir e peça por proteção; Por fim, descarte as ervas na natureza, em um jardim ou em um vaso e repita esse banho semanalmente durante a quarentena.

Proteja o Seu Lar

O seu lar também precisa de muita proteção. Sendo assim, você pode fazer um ritual para a quaresma para o seu lar, que é bem parecido com um banho de ervas.

Ingredientes:

Cinco colheres de sopa de arruda

5ml de anil ou álcool

Incenso de arruda, guiné ou palo santo

20g de sal grosso

Como fazer:

Primeiramente, acenda o incenso e passe por toda a casa; Após isso, adicione o anil ou o álcool dentro de um grande balde cheio de água; Coloque a arruda no balde também; Pegue um pano e passe por toda a casa, tirando a poeira e as vibrações negativas; Após isso, pegue o sal grosso e coloque dentro de um copo cheio de água e deixe no canto da sua casa, perto da porta de entrada.

Dicas para a Quaresma

Evite discussões, será uma época com mais brigas. Cuidado com as palavras e lembre-se que é esse é o ano de Vênus, que pede amor.

Se conecte com a sua espiritualidade.

Evite acender velas dentro de casa.

Cuidado com exageros, principalmente em relação à bebidas alcoólicas.

