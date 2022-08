Oração da Manhã hoje para atrair paz na terça-feira (16/08)

Faça a oração da manhã hoje, pois não importa o que estejamos enfrentando, podemos escolher colocar nossos corações e mentes em Sua verdade, acreditando que Ele está conosco e nos dando força a cada passo do caminho.

Aqui estão nossas orações matinais favoritas para começar seu dia na presença de Deus. Ele promete fornecer força, conforto e paz para suas necessidades diárias. Faça sua Oração de São Cipriano.

Oração da manhã

Querido Senhor, Você me trouxe para o início de um novo dia. À medida que o mundo é renovado, fresco e limpo, peço-Lhe que renove meu coração com Sua força e propósito. Perdoe-me os erros de ontem e abençoe-me para caminhar mais perto do Seu caminho hoje. Este é o dia em que recomeço minha vida; brilhe através de mim para que todas as pessoas que encontro possam sentir Sua presença em mim. Pegue minha mão, precioso Senhor, pois não posso fazer isso sozinho. Amém.

Pai Nosso que estais nos Céus,

santificado seja o vosso Nome,

venha a nós o vosso Reino,

seja feita a vossa vontade

assim na terra como no Céu.

O pão nosso de cada dia nos dai hoje,

perdoai-nos as nossas ofensas

assim como nós perdoamos

a quem nos tem ofendido,

e não nos deixeis cair em tentação,

mas livrai-nos do Mal.

Salmo do dia

O livro de Neemias é um capítulo único na história de Israel. Através dessas páginas, vemos o remanescente dos exilados do outrora grande reino retornando à cidade santa de Jerusalém e reconstruindo os muros que cercam a cidade, estabelecendo um novo templo para adoração e dedicando-se a seguir a lei de Deus.

Então, como podemos encontrar força e alegria no Senhor? As respostas podem ser encontradas em todo Neemias.

Primeiro, podemos nos alegrar que Deus provê para nós. Ele divinamente dirigiu os líderes de outros impérios para fornecer passagem segura e recursos para os israelitas retornarem à sua terra natal e reconstruir o Templo. Deus proverá tudo o que você precisa se você confiar Nele e acreditar que Ele fará isso.

Em seguida, podemos confiar que a força de Deus é suficiente em tudo. Quando o povo começou a temer o que estava acontecendo ao seu redor, Neemias encorajou-os a se lembrarem do poder de Deus como maior do que aqueles que os ameaçavam (Neemias 4:14). O apóstolo Paulo reconhece que Deus é maior do que podemos oferecer em 2 Coríntios 12:9, quando Deus “me disse: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza”. Confie que o poder de Deus é mais forte do que o que pode vir contra você (Romanos 8:31).

