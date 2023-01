Oração para acalmar o coração nos momentos difíceis da vida

Muitas vezes os momentos de angústia parecem tomar conta do nosso coração e ficamos sem saber ao certo como agir. Para quem tem fé e crê em forças divinas, recorrer à oração, à Bíblia e à espiritualidade pode ser um caminho pacífico e confortante para acalmar o coração.

O livro sagrado dos cristãos diz que podemos nos aproximar “confiadamente ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno.” Isso está escrito no livro de Hebreus, no capítulo 4, versículo 16.

Motivos para recorrer à oração

Esse pequeno trecho bíblico dá a ideia de que Deus é acessível e que quer ajudar quem precisa. Já em Isaías 65:24 está registrado que: “antes de clamarem eles, eu responderei; e estando eles ainda falando, eu os ouvirei”. O versículo se refere a Deus, que está pronto para atender pedidos de oração.

Pensando em tudo isso, separamos uma prece de autoria do rei Davi e que está registrada no livro de Salmos, no capítulo 86. Na oração ele suplica a Deus por ajuda e misericórdia, e explica porque recorre ao Senhor buscando acalmar o coração.

Melhor oração para acalmar o coração

Deus, eu oro por sabedoria do que não entendo, do que não vejo, do que não consigo entender. Oro para que vós me dê respostas — talvez aquelas que estou procurando, ou talvez aquelas que eu nem sabia que precisava — mas respostas que me mostrem o seu caminho e a sua verdade. Mostre-me que vós nunca partiu e lembre-me de que tudo acontecerá de acordo com o vosso plano .

Deus, por favor, pegue minhas incógnitas e mostre-me o mundo através de seus olhos. Encha meu espírito inquieto com o conhecimento do que está por vir e lembre-me de que não preciso temer. Amém.

Salmo 86 para não temer aos inimigos

1 Inclina os teus ouvidos, ó Senhor, e responde-me, pois sou pobre e necessitado.

2 Guarda a minha vida, pois sou fiel a ti. Tu és o meu Deus; salva o teu servo que em ti confia!

3 Misericórdia, Senhor, pois clamo a ti sem cessar.

4 Alegra o coração do teu servo, pois a ti, Senhor, elevo a minha alma.

5 Tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça para com todos os que te invocam.

6 Escuta a minha oração, Senhor; atenta para a minha súplica!

7 No dia da minha angústia clamarei a ti, pois tu me responderás.

8 Nenhum dos deuses é comparável a ti, Senhor, nenhum deles pode fazer o que tu fazes.

9 Todas as nações que tu formaste virão e te adorarão, Senhor, glorificarão o teu nome.

10 Pois tu és grande e realizas feitos maravilhosos; só tu és Deus!

11 Ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade; dá-me um coração inteiramente fiel, para que eu tema o teu nome.

12 De todo o meu coração te louvarei, Senhor, meu Deus; glorificarei o teu nome para sempre.

13 Pois grande é o teu amor para comigo; tu me livraste das profundezas do Sheol.

14 Os arrogantes estão me atacando, ó Deus; um bando de homens cruéis, gente que não faz caso de ti procura tirar-me a vida.

15 Mas tu, Senhor, és Deus compassivo e misericordioso, muito paciente, rico em amor e em fidelidade.

16 Volta-te para mim! Tem misericórdia de mim! Concede a tua força a teu servo e salva o filho da tua serva.

17 Dá-me um sinal da tua bondade, para que os meus inimigos vejam e sejam humilhados, pois tu, Senhor, me ajudaste e me consolaste.

O livro sagrado diz em São Marcos, capítulo 11, versículo 24, que “tudo o que pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim será com vocês.” Portanto, com fé, recorra a essa oração pedindo à divindade o que você precisa.

Essa ideia é reforçada também no 1º livro de João, capítulo 5, versos 14 e 15: “E esta é a confiança que temos nele (Deus), que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve e, se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que já alcançamos as coisas que lhe temos pedido.” Que essa oração acalme seu coração. Em nome de Jesus Amém.

