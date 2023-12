Passar o Natal de verde engravida? Astróloga explica

Em meio às tradições natalinas, uma superstição persiste: a crença de que vestir roupa verde no Natal engravida. Algumas celebridades relataram ter passado a celebração usando roupas dessa cor e afirmam ter engravidado nos meses seguintes, levando os internautas a questionar se isso de fato acontece.

De acordo com a astróloga Vivi Pettersen, consultada pelo DCI, esse mito começou justamente por relatos de influenciadoras digitais que compartilharam esse testemunho. No entanto, não há nenhuma teoria que justifique essa superstição. "A cor verde é ligada ao Elemento Terra, que indica segurança, crescimento, fertilidade e estabilidade. Não existe nenhuma conotação direta em relação à gravidez, mas certamente pode ajudar na vibração de quem usa, se essa pessoa já estiver nessa sintonia", explicou. Sendo assim, usar verde no Natal não engravida.

"O verde, na verdade, está atrelado a outros significados, como crescimento, prosperidade e segurança. Usar a cor durante as festividades natalinas traz a energia de renovação, com foco em estabilidade, expansão e prosperidade. Verde é a cor da árvore, então tudo que uma árvore representa pode, de alguma maneira, fazer com que vibremos nessa energia", continuou.

Para quem tem o desejo de se tornar mãe no próximo ano, há outros rituais que podem ser feitos para atrair gravidez. Um deles, indicado pela astróloga, é pedir essa bênção para os Orixás da água, ou seja, Iemanjá e Oxum. É necessário acender uma vela e fazer o pedido com bastante fé.

No Natal, não há muitas superstições atreladas às cores das roupas. Essa prática está mais relacionada ao Ano Novo, quando a maioria das pessoas opta por vestir branco para atrair paz, além de outras cores, como amarelo para prosperidade, vermelho para amor, entre outros significados. O curioso é que essa tradição é exclusivamente latina, uma vez que nos países do hemisfério norte, onde o final de ano coincide com o inverno, a necessidade é de roupas mais pesadas para o frio.

Quais famosas usaram verde no Natal e engravidaram?

Nos últimos dois anos, várias influenciadoras digitais, cantoras e atrizes compartilharam com os seguidores que usaram roupas verdes no Natal e, no ano seguinte, engravidaram. Uma das mamães mais conhecidas que passaram por isso foi Viih Tube, que usou um look verde em 2021 e descobriu a gravidez em 2022; Lua, filha da famosa e do ex-BBB Eliezer, nasceu em abril.

Outra celebridade que usou verde na celebração e deu à luz a gêmeos foi Isabella Scherer, vencedora do Masterchef 2021. A loira é mãe de Mel e Bento, que vieram ao mundo em agosto de 2022. "No ano passado, passei [o Natal] com duas peças verdes. Vocês já sabem o final dessa história…", escreveu em sua conta no antigo Twitter em 25 de dezembro do ano passado.

Internautas também resgataram fotos da empresária e influenciadora Virgínia Fonseca, esposa de Zé Felipe, no Natal de 2021, na qual a loira aparecia com um vestido verde. Vale lembrar que, no ano seguinte, ela deu à luz a Maria Flor, segunda filha do casal.

A lista de famosas que também passaram por essa experiência inclui as influenciadoras digitais Mirella Santos e Ary Mirelle, a atriz Cláudia Raia e a bailarina Lore Improta.

