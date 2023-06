Poderosa novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro para pedido de fé

Nesta novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, celebrada em 27 de junho, prestamos homenagem à Bem-Aventurada Virgem Maria pedindo sua ajuda. Esta imagem da Mãe Santíssima com seu Filho Divino acima a ajudou a fornecer força, conforto e até mesmo milagres aos fiéis por séculos!

Como rezar uma novena?

Uma novena é composta de nove dias de oração e meditação, geralmente para pedir a Deus pedidos especiais de oração ou petições. As novenas costumam ser usadas para pedir a santos específicos que orem por nós.

As novenas são uma tradição antiga que remonta aos tempos dos Apóstolos. Jesus disse a Seus discípulos para orarem juntos após Sua ascensão ao céu, então eles foram para um cenáculo junto com a Bem-aventurada Virgem Maria (Atos 1:14) e se uniram constantemente em oração por nove dias. Esses nove dias de oração constante pelos apóstolos sob a direção de Jesus levaram ao Pentecostes. Foi quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos como “línguas de fogo” (Atos 2:1-4). Este padrão de 9 dias de oração é a base das novenas que rezamos hoje.

Se você perder um dia, tudo bem. Faça duas orações no dia seguinte, ou simplesmente chame de lavagem e continue. Deus é misericordioso. Um coração sincero e nosso melhor esforço é o que Ele nos pede!

Novena da Mãe do Perpétuo Socorro 1º dia

Vamos começar, Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.

Ó Mãe do Perpétuo Socorro, deixa-me sempre invocar o teu nome poderoso, a proteção dos vivos e a salvação dos moribundos. Puríssima Maria, deixe seu nome sempre estar em meus lábios a partir de agora. Não demores, Santíssima Senhora, para me salvar todas as vezes que eu te invocar. Nas minhas tentações, nas minhas necessidades, nunca deixarei de te invocar, repetindo sempre o teu nome sagrado, Maria, Maria.

Que consolo, que doçura, que confiança me enche a alma quando pronuncio o teu santo nome ou apenas penso em ti! Agradeço ao Senhor por dar a Ti um nome tão doce, tão poderoso e tão adorável. Mas não vou me contentar em apenas dizer seu nome.

Que meu amor por Ti me leve a sempre cumprimentá-lo, Mãe do Perpétuo Socorro. Mãe do Perpétuo Socorro, rogai por mim e concedei-me a graça que vos peço com confiança.

(Mencione aqui o seu pedido… Depois reze três Ave-Marias )

Mãe do Perpétuo Socorro, rogai por nós.

Reze 1: Pai Nosso… Reze 1: Ave Maria… Reze 1: Glória…

Novena à Mãe do Perpétuo Socorro

Novena à Mãe do Perpétuo Socorro

Novena à Mãe do Perpétuo Socorro

Novena à Mãe do Perpétuo Socorro

Novena à Mãe do Perpétuo Socorro

PAI NOSSO

Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.

A AVE MARIA

Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, JESUS. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.

O CREDO

Creio em Deus Pai Todo Poderoso, Criador do céu e da terra, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Foi concebido pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Ele desceu aos mortos. No terceiro dia ressuscitou. Ele ascendeu ao Céu e está sentado à direita do Pai. Ele virá novamente para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunicação dos Santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna, Amém.

SALVE RAINHA

Salve, Rainha Santa Mãe de Misericórdia, salve, nossa vida, nossa doçura e nossa esperança. A ti choramos, pobres filhos banidos de Even; a ti suspiramos lamentando e chorando neste vale de lágrimas. Oh, então, nosso advogado, volte seus olhos de misericórdia para nós, e depois deste nosso exílio, mostre-nos o bendito Fruto de seu ventre, Jesus. Ó misericordiosa, ó vivente, ó doce Virgem Maria.

História da devoção a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro

A devoção à imagem de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro é de origem muito antiga. Foi venerada pela primeira vez na ilha de Creta, perto da Grécia, de onde foi levado para a Itália e colocado na Igreja de São Mateus no Apóstolo, em Roma, entre as Basílicas de Santa Maria Maior e São João de Latrão, então a cargo dos Agostinianos. Irmãos.

A mãe na foto, ao que parece, chamava a si mesma de "Santa Maria do Perpétuo Socorro", enquanto em Creta era conhecida como "Nossa Senhora dos Anjos". Isso foi em 1499, parece ter sido pintado por volta do ano de 1455 ou mesmo antes, e foi restaurado ou repintado no século XIX, fazendo com que pareça como é atualmente. Em 1798 a Igreja de St. Mathew foi destruído e a Imagem caiu no esquecimento até o ano de 1866, quando chegou às mãos dos Redentoristas por ordem expressa do Papa Pio IX.

Desde então, os Padres Redentoristas têm sido os propagadores da devoção de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro onde quer que preguem retiros e missões.

Imagem de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro

A imagem de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro pertence ao grupo dos ícones da Paixão do século XV. Essas pinturas são caracterizadas pelos símbolos da paixão e pelos traços austeros da Madona e do Menino. Ao redor da cabeça coroada de Maria estão as palavras "Mãe de Deus".

Em ambos os lados estão os dois arcanjos Miguel e Gabriel com seus respectivos nomes inscritos acima de suas cabeças e segurando os instrumentos da Paixão: São Miguel segurando a lança e a esponja e São Gabriel a Cruz. Ao ver a Cruz, o Menino Jesus fica preso de medo seus pés batem um no outro e batem um golpe de medo seus pés batem um no outro e arrancam uma sandália deste pé e ele se agarra a esta mãe para se apoiar.

As feições da Mãe são apresentadas transmitindo uma mensagem de esperança e uma garantia de ajuda a todos aqueles que em circunstâncias idênticas apelarem a ela por ajuda. Este também é um apelo em seus olhos: não machuque mais meu Filho pelo pecado e eu o ajudarei por sua bondade.