Simpatia para dia de São Valentim: aprenda a atrair energias do amor

Dia 14 de fevereiro é comemorado o dia de São Valentim, o famoso Valentine´s Day que vemos em tantos filmes vindos de Hollywood. Mas afinal, o que significa esse dia e quem é São Valentim? Aqui no Brasil, o dia dos namorados é comemorado dia 12 de junho, vespera do dia e Santo Antônio, santo casamenteiro. Contudo, nos outros lugares do mundo, o dia dos namorados é comemorado dia 14 de fevereiro por outros motivos. Venha descobrir a origem desse dia e aprender uma simpatia para dia de São Valentim.

Origem do Dia de São Valentim

Realmente existiu alguém chamado Valentim, ele foi um bispo que viveu durante o Império Romano, por volta do século III. Na época, o Império estava envolvido em diversas guerras, porém, não haviam muitos soldados disponíveis para lutar. Sendo assim, o imperador Claudio II imaginou que era porque os homens não queriam abandonar suas amadas para irem guerrear.

Com isso, para resolver o problema, o imperador proibiu a realização de casamentos durante o período de guerra. Contudo, o bispo Valentim se rebelou contra essa leu e continuou realizando diversos casamentos. Sendo assim, não muito depois, o imperador descobriu o que Valentim fazia e o prendeu, condenando o bispo à morte.

Durante esse período, muitas pessoas enviavam flores para o bispo na cadeia e lá ele se apaixonou pela filha de um dos carcereiros, que era cega e recuperou a visão após os dois orarem juntos. Esse foi o ato que fez Valentim se tornar santo, mas não o livrou da execução, que ocorreu no dia 14 de fevereiro do ano 271 d.C.

Sendo assim, em diversos países do mundo, as pessoas comemoram o dia dos namorados no dia 14 de fevereiro, dia do São Valentim. E nos Estados Unidos, por exemplo, flores, chocolates e cartões são enviados para amigos e pessoas queridas, não apenas namorados.

Simpatia para Dia de São Valentim

No dia de São Valentim é interessante tomar um banho para o amor com elementos especiais. Esse ano de 2021 é o Ano de Vênus e o dia de São Valentim cai em plena lua nova. Sendo assim, aproveite para pedir novidades no amor, ou que um amor novo bata em sua porta com essa simpatia para dia de São Valentim.

Ingredientes:

Duas colheres de sopa açúcar

Três rosas vermelhas

Uma colher de chá de mel

Uma vela palito cor-de-rosa

Como fazer:

Primeiro, comece fervendo 2 litros de água e se prepare para tomar seu banho de higiene; Adicione o açúcar na panela; Desligue o fogo, adicione o mel e coe o banho; Adicione as pétalas de três rosas e tampe com um prato para abafar; Tome seu banho calmamente, se seque e jogue o banho (com as pétalas e tudo) da cabeça para baixo; Após isso, acenda a vela rosa e deixe duas rosas vermelhas do lado, oferecendo a São Valentim e pedindo para que ele abençoe a sua vida amorosa.; Por fim, tente relaxar durante esse dia, sem beber ou sair.

