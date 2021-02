Tarot Semanal 01/02: escolha uma carta e receba um conselho divino

Hoje é dia de Tarot Semanal 01/02! É o primeiro dia de um novo mês, aproveite que um novo mês acabou de começar e assopre canela para dentro da sua casa para trazer prosperidade. Faça isso apenas no primeiro dia do mês, após isso, entraremos na lua minguante, que serve para limparmos, e não pedirmos mais coisas.

Leitura do Tarot Semanal 01/02

Feche os olhos, respire fundo, concentre-se e escolha uma carta na imagem abaixo. Em seguida, role para baixo e confira o significado do conjunto de carta na leitura do Tarot Semanal 01/02

Conselhos do Tarot Semanal 01/02

Conjunto 1 – A Cigano e o Barco

O seu Tarot Semanal 01/02 começa com a importante figura de uma mulher! Sendo assim, se você se identifica com o sexo feminino, essa carta representa você. Contudo, se você não se identifica com o sexo feminino, essa carta representa alguma mulher que está na sua vida.

Sendo assim, a próxima carta que aparece no Tarot Semanal 01/02 é a carta do barco, que representa alguma tristeza ou confusão. Com isso, se prepare para algum conflito com alguém do sexo feminino ou com você mesmo. Tente aproveitar a energia mais introspectiva da lua minguante para reavaliar suas metas e mandar embora o que não faz sentido. E caso sinta alguma ansiedade, durante essa semana, pode tomar um banho de rosas brancas para se sentir mais em paz.

Conjunto 2 – O Navio e as Estrelas

A primeira carta que apareceu no seu Tarot Semanal 01/02 foi o navio, que simboloza uma viagem ou uma espera. Sendo assim, alguma viagem pode estar por vir. Contudo, por conta da pandemia, é melhor não apostar todas as fichas isso.

Com isso, sua próxima carta são as estrelas, que representam seu destino e o êxito em algo. Sendo assim, vem coisa boa por aí, sua saúde estará bem e as coisas vão fluir, só tenha calma e não apresse nada essa semana. Por fim, assopre canela e peça prosperidade, sem se esquecer de ter paciência.

Conjunto 3 – O Cachorro e a Foice

O seu Tarot Semanal 01/02 começa com a carta do cachorro, que simboliza uma amizade leal, sendo assim, fique de olho nisso essa semana. Contudo, a segunda carta que aparece é a foice, que simboliza um corte ou transformação. Aproveite essa semana para se livrar do que não faz sentido e confiar nos amigos.

Caso a carta fosse do urso, que simboliza um amigo falso, o conselho seria outro. Entretando, como vemos o cachorro, não há necessidade de se preocupar com amigos ruins. A transformação e os cortes se darão com o auxilio dos amigos, então conte com eles. Que tal começar a semana mandando mensagem para os amigos que você não fala faz tempo? Aposte em um bom banho de arruda para proteção, caso tenha dificuldade em diferenciar quem faz bem para você ou não.

