Banho de cravo para prosperidade e proteção energética

O banho de cravo é conhecido por trazer prosperidade e proteção. O cravo-da-Índia é usado para fins medicinais há séculos, afinal, ele auxilia no combate a dores e infecções, além de ser afrodisíaco, como a canela. Além disso, o chá de cravo auxilia na digestão, seu óleo essencial fortalece as unhas e espetar cravos em uma laranja afasta insetos.

Sendo assim, o cravo-da-Índia possui diversos benefícios. E energeticamente o banho de cravo afasta a inveja, traz prosperidade e pode te ajudar a atrair um emprego.

Banho de Cravo para Proteção

Um banho de cravo seve para proteção. Sendo assim, misturado com outros ingrediente ou sozinho, ele afasta a inveja e pessoas mal intencionadas. Comece com um banho apenas de cravos para ver como se sente. Por fim, você pode colocar 7 cravos em ciam de um copo com sal grosso para proteção do seu lar.

Ingredientes:

21 cravos-da-Índia

Como preparar:

Para começar, ferva 2 litro de água; Na sequência, coloque os cravos dentro da panela, desligue o fogo quando estiver fervendo e tampe a infusão com um prato; Após isso, coe o banho; Tome um banho bem calmo e relaxante; Por fim, após seu banho de higiene, se seque e jogue o banho de cravo do pescoço para baixo, mentalizando tudo de ruim indo embora pelo ralo; Descarte os ingredientes na natureza, no jardim ou em um vaso, por exemplo.

Banho de Cravo para Prosperidade

Um banho de cravo também atrai muita positividade e prosperidade. Sendo assim, ele serve muito bem para atrair um emprego. Se você o fizer com essa finalidade, lembre-se de fazer isso em uma lua nova, escreva o cargo, o salário e as funções que deseja, sem citar nome de alguma empresa, e mentalizar isso acontecendo.

Ingredientes:

21 cravos-da-Índia

Um punhado de louro

3 paus de canela

Como preparar:

Para começar, ferva 2 litro de água; Na sequência, coloque os ingredientes dentro da panela, desligue o fogo quando estiver fervendo e tampe a infusão com um prato; Após isso, coe o banho; Tome um banho bem calmo e relaxante, mentalizando o que deseja que prospere em sua visa; Por fim, após seu banho de higiene, se seque e jogue o banho do pescoço para baixo, mentalizando tudo de ruim indo embora pelo ralo; Descarte os ingredientes na natureza, no jardim ou em um vaso, por exemplo.

Banho Afrodisíaco com cravo

Alguns ingredientes são afrodisíacos, como o cravo, a canela e o hibisco. Sendo assim, quando precisar trabalhar a sua libido, pode fazer esse banho de cravo, ler sobre tantra, ou fazer massagem em si próprio usando óleo essencial de jasmim ou canela diluídos em algum óleo vegetal.

Ingredientes:

7 cravos-da-Índia

Um punhado de hibisco

3 paus de canela

Como preparar:

Para começar, escolha um dia que você estará sem pressa ou encontrará alguém especial; Ferva 2 litros de água; Na sequência, coloque os ingredientes dentro da panela, desligue o fogo quando estiver fervendo e tampe a infusão com um prato; Após isso, coe o banho; Tome um banho bem calmo, aproveite para acender alguma vela e relaxe; Por fim, após seu banho de higiene, se seque e jogue o banho do pescoço para baixo; Descarte os ingredientes na natureza, no jardim ou em um vaso, por exemplo.

