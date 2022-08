Tarot do dia: veja a carta de hoje, segunda-feira (15/08/22)

Sua leitura de tarot do dia está aqui para segunda-feira, 15 de agosto de 2022, com previsões de astrologia e horóscopos de numerologia usando os Arcanos Maiores e Menores.

Qual a carta de Tarot do dia? O louco

A Carta do Tarot do dia é “O louco”.

A maioria de nós procura a iluminação, o equilíbrio espiritual, mas não conseguimos nos desprender de “tempo”, nunca estamos aqui, vagamos pelos fantasmas do passado, projetamos nossos esforços em metas do futuro, nosso corpo está aqui mas a nossa mente está perdida em algum lugar do tempo.

O louco segue sua jornada com leveza, levando apenas o necessário, desconstruindo o seu ego, o seu tempo é o agora. Seja mais o louco desfrute mais do agora, as vezes as suas metas são as suas maiores barreiras, derrube essas barreiras, não estou dizendo pra você deixar de sonhar num futuro melhor, só peço pra que pare de se auto-sabotar e esteja aqui e agora. Quando você se deixa viver o hoje, a felicidade e a iluminação não se tornam uma busca, mas sim a verdadeira natureza da iluminação que é a descoberta.

Dica da bruxinha : Dica Este Banho para acalmar outras pessoas, para se acalmar e ter paz a sua volta é fácil de fazer e pode resolver e acalmar disputas, brigas e relações muito conturbadas.

Você vai precisar de:

1/2 kg de canjica branca;

2 litros de água;

uma panela de pressão;

um balde ou outro recipiente;

uma tigela em que caiba a canjica cozida;

Mel;

uma vela de 7 dias branca.

Passo-a-passo:

Cozinhe meio quilo de canjica na panela de pressão, somente com a água;

Quando estiver cozida, reserve a água da canjica em um recipiente e deixe esfriar;

Quando já estiver fria ou numa temperatura agradável, leve o recipiente com a água de canjica para o banheiro;

Tome seu banho normal de asseio;

Depois tome o banho com a água da canjica da cabeça para baixo;

Não se seque, deixe que o banho se evapore naturalmente de seu corpo;

Após esse banho, procure usar roupas brancas ou o mais claras possível;

Pegue uma tigela branca e ponha a canjica, já fria;

jogue bastante mel por cima da canjica e vai e vá reforçando seus pedidos de paz, tranquilidade, bons sonhos, calmaria.

Acenda uma vela de 7 dias ao lado da tigela para seu anjo da guarda, reforçado seus pedidos .

Ponha a canjica em local alto (acima da cabeça).

Deixe por 7 dias e depois despache a canjica e os restos da vela aos pés de uma árvore ou num jardim. 🌿🌿🌿🌿

O que são cartas de tarô?

Cada carta em um baralho tem suas próprias imagens únicas, e o baralho como um todo é dividido em duas categorias: os Arcanos Maiores e Menores.

Os Arcanos Maiores consistem em 22 cartas, abrangendo os números de 0 a 21 que contam “a jornada do tolo”. Em suma, é uma história arquetípica da vida. Os Arcanos Menores são compostos de todos os quatro elementos – fogo, ar, água e terra são representados por varinhas, espadas, taças e pentagramas, respectivamente – e conta para cima de ás a 10 e depois através de quatro cartas da corte (página, cavaleiro, rainha rei). Diz-se que os Arcanos Maiores representam grandes eventos de mudança de vida, enquanto os Arcanos Menores geralmente representam pessoas, sentimentos e ocorrências do dia-a-dia.

Qual é a história do tarô?

Acredita-se que as cartas de tarô tenham se originado no século XV na Europa, mais especificamente na Itália, e originalmente o baralho era chamado de Tarocchi. As cartas rapidamente ganharam força em muitos outros países europeus depois que os franceses conquistaram Milão e o Piemonte em 1499. Os Arcanos Maiores, anteriormente apelidados de trunfos, foram feitos e pintados sob medida para famílias ricas, incluindo vários baralhos que foram criados para a família Visconti em Milão. As cartas sobreviventes mais antigas são os 15 baralhos de tarô Visconti-Sforza encomendados pelo duque Filippo Maria Visconti entre 1418 e 1425, o que significa que as pessoas aprendem a ler cartas de tarô há mais de 600 anos.

Mais para você no DCI

Horóscopo de hoje (15/08/22)

Carta do Sol no Tarot: Significados e Interpretações