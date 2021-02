Tarot funciona? Entenda como é essa prática e trabalho

Será que o tarot funciona? Muitas pessoas buscam no tarot respostas para seus problemas ou revelações para o futuro. Há diversas vertentes, o tarot com 78 arcanos e o baralho cigano com 36 cartas, por exemplo. Mas afinal, o tarot funciona mesmo?

Origem do tarot

O tarot composto por 78 cartas (os arcanos) surgiu na Europa e auxilia na tomada de decisões e previsões para o futuro. Inclusive, o famoso psiquiatra Jung reconheceu que as cartas de tarot são símbolos de representação do inconsciente coletivo. Contudo, o mais interessante é que o tarot também serve como um poderoso instrumento para autoconhecimento e para rever questões internas a partir das análises. Sendo assim, é comum ouvir o que não espera.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Além dos diversos tarots, como o de Marselha e o mitológico, há o baralho cigano, que teve origem no tarot de Marselha e foi inventado pela cigana Madame Lenormand. O baralho cigano possui a energia do povo cigano e 36 cartas.

O tarot funciona?

Mas afinal, o tarot funciona? A resposta é sim! O tarot funciona, abre os olhos do consulente – forma como chamamos a pessoa que está se consultando – e faz previsões para o futuro. Contudo, tome cuidado, procure alguém que realmente estudou e se dedicou ao tarot antes de fechar com alguém.

Sendo assim, pode ser que haja algo ruim na sua vibração ou no seu caminho e o tarólogo lhe indique algo. Apenas tome cuidado com preços exorbitantes para e profissionais que você não recebeu recomendações. E outra coisa que infuencia é a sua própria energia. Atualmente, com a pandemia, é comum as consultas de tarot serem on-line. Mesmo assim, o tarot funciona, contudo, é necessário se conectar, não adianta fazer perguntas enquanto mexe no Instagram, é preciso se concentrar.

Entretanto, também existem tiragens gerais, como o tarot semanal 08/02, que é um conselho para a semana. Esse tarot funciona também, afinal, nunca chegamos até um conselho à toa. Contudo, é preciso saber que é um conselho para as energias que te cercam e que perguntas e dúvidas mais específicas são respondidas em consultas.

Como se preparar para uma consulta de tarot?

Respeito com o profissional

Primeiramente, é preciso respeitar o tarólogo como um profissional! Busque referências e marque a consulta, lembrando que ela é paga, por ser um estudo e precisar de tempo e energia para fazer a consulta. Se marcar um horário, cumpra ou avise, como faria com um médico, por exemplo.

Crença e escuta

Não adianta procurar um tarólogo para ver no que dá. Tudo bem se for por curiosidade, mas não procure um profissional se você nã acredita naquilo ou não o ouvirá.

Diversas vezes atendi pessoas e me recordo que certa vez eu alertei uma consulente de que ela vivia na contrariedade e ela disse que eu estava errada e que ela não se contradizia, apenas que queria namorar mas não queria ao mesmo tempo. Sendo assim, ela vivia uma contrariedade na vida dela, mas não enxergava. Com isso, é importante respeitar o seu momento de escuta e tentar absorver o que está sendo dito na sessão.

Tempo

O tarot funciona de uma forma diferente, ele enxerga a energia que te rodeia agora, no passado e no futuro, então tenha calma e saiba que algumas coisas reveladas já podem ter acontecido.

Livre-arbítrio

Saiba que muitas coisas que são reveladas para você podem mudar a partir do momento que você usa o seu livre-arbítrio.

Gosta de tarot, oráculos e rituais? Então aproveite e leia também:

+ Banho de Boldo: elimine a negatividade e se conecte espiritualmente

+ Simpatia para Prosperidade: atraia dinheiro para a sua vida

+ Dia de Iemanjá: aprenda rituais para esse dia especial