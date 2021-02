Banho de Boldo: elimine a negatividade e se conecte espiritualmente

O banho de boldo é comum desde os tempos antigos. Afinal, o boldo também é muito usado para fins mediciais e em chás. Já na parte espiritual, a erva está ligada com o Orixá Oxalá, que no sincretismo é Jesus Cristo e, junto com Oxum, regerá esse ano, de acordo com a umbanda.

Sendo assim, um banho de boldo é ótimo para ser tomado esse ano em momentos de angustia e incertezas. Além dele promover o descarrego, também promove conexão espiritual, alivia dores de cabeça e ajuda a regular o sono. Então, vale a pena investir nesse banho para chutar a angustia para longe e dar uma levantada no astral.

Banho de Boldo para proteção:

Esse banho é simples e, além de contar com outras ervas poderosas, como a arruda que é muito comum no banho de proteção, há o boldo, ligado a Oxalá. Sendo assim, é muito importante fazer esse banho e mentalizar uma oração depois, agradecendo por tudo e pedindo proteção.

Ingredientes:

Duas colheres de sopa de boldo

Uma colher de chá de arruda

Uma colher de chá de manjericão

Como fazer:

Ferva 2 litros de água; Adicione os ingredientes três ingredientes na panela; Desligue o fogo e coloque um prato em cima para abafar; Espere 10 minutos e coe o banho; Por fim, jogue do pescoço para baixo após seu banho de higiene e faça uma oração, pedindo por proteção.

Banho de Boldo para conexão:

Esse banho de boldo conta apenas com esse ingrediente. Sendo assim, ele pode ser jogado da cabeça para cima, para proteção do chakra coronário também. Pois o banho com arruda e outras ervas pode ser perigoso se entrar nos olhos. Como esse banho serve para conexão e purificação espiritual, faça uma oração após ele ou medite por 15 minutos antes de adormecer.

Ingredientes:

Três colheres de sopa de boldo

Como fazer:

Ferva 2 litros de água; Adicione o boldo na panela; Desligue o fogo e coloque um prato em cima para abafar; Espere 10 minutos e coe o banho; Por fim, jogue da cabeça para cima após seu banho de higiene e faça uma oração. Peça por sonhos mais lúcidos e por conexão espiritual.

Contraindicações:

Gestantes, lactantes e pessoas com doenças crônicas não devem ingerir boldo. Sendo assim, o banho de boldo também deve ser evitado ou feito com doses menores do ingrediente, caso o médico permita.

