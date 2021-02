Tarot Semanal 08/02: escolha uma carta e receba um conselho divino

A semana começou com uma energia intensa, por isso, o Tarot Semanal 08/02 pode te ajudar. O palmeiras perdeu sua chance de conseguir um mundial, alguns ficaram triste e outros felizes. Além disso, o Big Brother Brasil mexeu com os nervos de muita gente, que torceu loucamente para a Karol Conka ir para o paredão e se frustrou.

Bom, tem coisas que, mesmo sensitivas dizendo o que vai acontecer, não dá para prever. Afinal, as pessoas realmente envolvidas não pediram conselhos. Então, não se iluda com qualquer informações geral.

Sendo assim, vale explicar que o conselho do Tarot Semanal 08/02 não revelará algo íntimo ao seu respeito, isso você descobre através de uma consulta particular. O Tarot Semanal 08/02 é uma mensagem geral sobre a energia que te rodeia, e você não chegou aqui à toa. Com isso, aproveite para ler o que está ao ser redor e agir de forma que te favoreça.

Leitura do Tarot Semanal 08/02

Feche os olhos, respire fundo, concentre-se e escolha uma carta na imagem abaixo. Em seguida, role para baixo e confira o significado do conjunto de carta na leitura do Tarot Semanal 08/02

Conselhos do Tarot Semanal 08/02

Conjunto 1 – A Cegonha e o Livro

O Tarot Semanal 08/02 revela que algo novo está por vir. O que é muito propício para essa semana, em que entraremos na lua nova. Sendo assim, aproveite para fazer planos novos e definir o que você quer para a sua vida.

Após a carta da cegonha, que mostra uma novidade, aparece a carta do livro, que significa trabalho ou estudo. Sendo assim, aproveite a energia de novos começos nessas áreas e faça acontecer.

Caso você esteja desempregado, comece dando um “up” no seu CV, falando com amigos, mexendo no LinkedIn ou fazendo um curso on-line. E caso precise de mais sorte, faça um bom banho de atração.

Conjunto 2 – O Barco e a Lua

Tenha paciência, o seu Tarot Semanal 08/02 pede por isso. Algo novo está por vir, mas acontecerá com calma e a medida do seu merecimento.

A primeira carta que surge é a carta do barco, que mostra mudança ou viagem. Contudo, é uma mudança mais demorada, que pede atenção aos detalhes, à saúde e ao seu bem-estar enquanto nada muda. Após isso, vemos a carta da lua, que simboliza merecimento.

Sendo assim, saiba que o seu esforço de hoje terá recompensa amanhã, mas mantenha a calma e se cuide enquanto isso para você não meter os pés pelas mãos essa semana.

Conjunto 3 – A Criança e a Chave

O seu Tarot Semanal 08/02 revela algo novo surgindo na sua semana, o que faz muito sentido pensando na fase da lua em que estamos: lua nova. Sendo assim, aproveite essa energia e pense no que você quer para a sua vida.Saber para onde vai já facilita muita coisa.

A primeira carta que aparece é a criança, que mostra algo nascendo. Logo depois, vemos a chave, que mostra solução. Sendo assim, a chave de tudo são os recomeços, dê uma chance a eles e reveja os sonhos da sua criança interior que estão guardados dentro de si.

