Tarot online: carta de hoje, segunda-feira (29/08/22)

Sempre que você estiver confuso sobre uma situação e estiver procurando por respostas, é sempre uma boa ideia pedir orientação ao Tarot online! Se você acredita firmemente que essas cartas podem lhe dizer seu futuro ou simplesmente ama o ritual de tudo isso, confira a carta dessa segunda-feira, 29 de agosto, que lhe dará a orientação que você precisa.

Onde quer que você encontre tempo para abrir espaço para meditação, oração e alguma forma de desapego das aventuras da vida, tente aproveitá-lo. Aproveite para ler o poderoso Salmo 91.

Qual a carta de Tarot online dia?

A carta do Tarot do dia é A Morte (Arcano 13). Muitas pessoas acreditam que “A Morte” vem para prever o falecimento de pessoas próximas (ou até de nós mesmos). Contudo, Pam Ribeiro garante que a carta tem um significado muito mais simbólico: “No tarô, ela representa a transformação e o encerramento de ciclos. E isso não vem como uma surpresa.

Na maioria das vezes, a própria pessoa já sabe que precisa interromper certas situações. Vivemos em uma sociedade ocidental que evita falar sobre a morte, o arcano acaba sendo alvo de mitos e preconceitos. “O que morre aqui são percepções e ideias. Estamos em constante evolução, e por isso, vivemos pequenos lutos diariamente. Mas claro, quase ninguém percebe isso.”

O que é o tarô?

Um baralho de Tarot consiste em 78 cartas, cada uma cheia de infinitas possibilidades . Entre as imagens instigantes do Tarô e o simbolismo associado aos Arcanos Maiores e Menores, essas cartas sempre têm uma maneira de iluminar algo que precisava ser trazido à sua consciência. E acredite ou não, o Tarot é usado por pessoas que vêm de todas as esferas da vida e seguem todos os tipos de sistemas de crenças diferentes.

Quer você veja o Tarô como uma oportunidade de se conectar com seus guias espirituais ou como uma ferramenta leve para estimular sua intuição e tomar decisões, esta forma de adivinhação está sempre à sua disposição. E como você nem sempre tem tempo para pegar seu baralho e fazer uma leitura completa, seu horóscopo semanal do Tarot pode ser uma fonte rápida de informações sempre que você precisar! E lembre-se, o futuro nunca está gravado em pedra, então pense em uma leitura de tarô como uma chance de entender algo de um ângulo diferente e ponderar uma possibilidade única que você não considerou antes.

