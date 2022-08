Tarot online: carta de hoje, segunda-feira (22/08/22)

Sua leitura de tarot online do dia está aqui para segunda-feira, 22 de agosto de 2022, com previsões de astrologia e horóscopos de numerologia usando os Arcanos Maiores e Menores.

Onde quer que você encontre tempo para abrir espaço para meditação, oração e alguma forma de desapego das aventuras da vida, tente aproveitá-lo. Aproveite para ler o poderoso Salmo 91.

Qual a carta de Tarot online dia?

A carta do Tarot do dia é a Princesa de Espadas ou conhecido como Pajem ou Princesa de Espadas, e nos mostra que o silêncio é a chave. Cuide bem de todas as palavras, tanto das que saem da sua boca, quanto das que entram pelos seus olhos e ouvidos.

Afaste-se das mentiras, não divulgue fake news, não emita opiniões sem embasamento e não dê conselhos sem antes medir muito bem o impacto da sua fala. Esse é um momento de tensões, por isso, é importante evitar ao máximo qualquer tipo de conflito.

Ocupe seu tempo aprendendo novas habilidades, exercitando sua segurança pessoal e mantendo-se em alerta. Mantenha a mente no momento presente, compreendendo que este dia foi feito para aprender a lidar com obstáculos de forma inteligente e assertiva. Reconheça sua verdade interior, valorize seu intelecto e faça silêncio.

DICAS DA Bruxinha 🌛🧹🍀

* Lave a porta da frente com manjericão e água de hortelã para ajudar a abrir caminho para a abundância e a prosperidade e encontrá-lo mais facilmente!

* Lave as mãos com água e sal em grão para remover as energias negativas que você absorve todos os dias.

* Polvilhe canela em pó nos cantos para que não haja discussões.

* Coloque os chinelos do avesso em forma de cruz antes de dormir para ter uma noite tranquila sem pesadelos.

* Coloque um dente de alho sob o travesseiro e ele te protegerá de bons sonhos.

* Limpe sua casa com vinagre e sal de dentro para fora para remover as energias ruins.

* Sahuma sua casa com folhas de louro para a prosperidade.

* Queime cascas de alho às sextas-feiras para atrair dinheiro.

* Coloque um espelho do lado de fora da porta da frente para impedir a entrada de energias ruins.

* Se você se sentir carregado, banhe-se com sal junto com seu gel de banho.

* Coloque uma tesoura aberta sob o colchão para se proteger.

* Incenso leve de coco para se limpar, incenso Afrodite para o amor.

* Solte o cabelo quando houver ar para eliminar o que está preso.

* Coloque uma estrela feita de alecrim amarrada com uma fita vermelha atrás da porta para proteção.

* Coloque limões atrás das portas de sua casa para absorver as energias negativas.

* Carregue uma folha de louro na carteira com uma moeda para que nunca falte dinheiro.

* Prenda o cabelo com uma trança quando for sair para lugares lotados ou tiver visitas não muito positivas para não absorver suas energias ruins.

O que é o Tarô?

Acredita-se que as cartas de tarô se originaram do Egito e da Índia. Mas seu uso remonta a muitos séculos atrás, tanto quanto a Europa. O baralho de tarô padrão de hoje é baseado no tarô veneziano que consiste em 78 cartas divididas em Arcanos Maiores (22) e Arcanos Menores (56).

Os Arcanos Maiores interpretam questões de eventos significativos da vida, enquanto os Arcanos Menores interpretam eventos menos significativos e da vida cotidiana. As cartas têm uma ordem cronológica que descreve temas principais e secundários que ocorrem ao longo do tempo.

As cartas dos Arcanos Menores compreendem quatro naipes de tarô que se concentram em diferentes aspectos da vida. Esses incluem; Varinhas, Taças, Espadas e Pentáculos. As varinhas representam sexualidade, energia, paixão e criatividade. As xícaras são consideradas o naipe do amor, representando sentimentos, emoções e intuição. As espadas representam seus pensamentos, ações e palavras. Finalmente, Pentáculos abrange o materialismo do mundo, abrangendo finanças, riqueza e carreiras.

As cartas dos Arcanos Maiores têm uma influência significativa nas leituras das cartas de tarô e exigem mais atenção do leitor.

Funciona?

Como as cartas sorteadas aleatoriamente podem ter alguma relevância para sua vida e tudo o que está acontecendo nela? Bem, a maioria dos leitores de tarô experientes informam que as cartas de tarô não dizem o que você deve fazer ou detalhes sobre como sua vida se desenrolará.

No entanto, é uma ferramenta para esclarecê-lo sobre a escolha à sua disposição e as possibilidades que cada escolha tem dependendo do caminho que você tomar. Consequentemente, a interpretação que você obtém da leitura não deve assustá-lo ou deixá-lo animado. Em vez disso, deve ajudá-lo a assumir o controle de sua vida e dar clareza para tomar decisões informadas. Para tirar o máximo proveito das sessões de tarô, você precisa ter a mente aberta, vir preparado e evitar mentir.

