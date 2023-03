A causa do acidente está sendo investigada,

Acidente no monotrilho em SP: últimas notícias

Acidente no monotrilho em SP: últimas notícias

Na madrugada desta quarta-feira, 8 de março, dois trens da linha 15 – Prata do Monotrilho colidiram entre as estações Sapopemba e Jardim Planalto, na Zona Leste de São Paulo. O acidente ocorreu por volta das 4h30 e não havia passageiros.

Como foi o acidente no monotrilho?

O acidente no monotrilho aconteceu após uma colisão frontal entre dois trens, mas fora da operação comercial. Será aberta uma investigação para saber o que causou a batida na linha 15-Prata.

Desde a madrugada, a linha que faz o serviço entre as estações Vila Prudente e Jardim Colonial está com o serviço totalmente paralisado, e ainda sem informação de quando será retomado.

Em entrevista à TV Globo, Antonio Marcio Barros Silva, gerente de Operações do Metrô, informou que os maquinistas não tiveram ferimentos graves.

Por causa da paralisação, passageiros reclamaram de dificuldades com superlotação, filas e esperas longas.

Novo vídeo da colisão de trens do monotrilho da Linha-15-Prata do Metrô na região de Sapopemba. pic.twitter.com/ILeXAlkCV5 — Diário da CPTM 🚂 (@DiariodaCPTM) March 8, 2023

Mudança nos ônibus de São Paulo

A SPTrans informa que 25 linhas de ônibus estão sendo desviadas desde as 7h desta quarta, 8 de março, em razão de interferência na Av. Sapopemba com a Av. Arquiteto Vilanova Artigas, no sentido centro.

Linhas afetadas:

3141/10 São Mateus - Term. Pq. D. Pedro II

3390/10 São Mateus - Term. Pq. D. Pedro II

364A/10 Hosp. Ipiranga - Shop. Aricanduva

4029/10 São Mateus - Term. Vl Prudente

4033/10 Jd. Guairacá - Nova Conquista

425E/10 Term. Sapopemba - Jd. Ester

5026/10 Conj. Teotônio Vilela - Jd. São Roberto

5110/10 Term. São Mateus - Term. Mercado

5110/21 São Mateus - Term. Mercado

5110/24 São Mateus - Term. Vl. Prudente

5110/41 São Mateus - Metrô Tamanduateí

513C/10 Vl. Califórnia - São Mateus

513C/31 Vl. Califórnia - E.T. Itaquera

5141/10 Term. Sapopemba - Pça. do Correio

5142/10 Term. Sapopemba - Term. Pq. D. Pedro II

5143/10 Term. Sapopemba - Term. Pq. D. Pedro II

5144/10 Term. Sapopemba - Term. Princ. Isabel

519M/10 São Mateus - Museu do Ipiranga

524M/10 Mascarenhas de Morais - Shop. Aricanduva

573H/10 Hosp. Sapopemba - Metrô Bresser

573T/10 Term. Sapopemba - Metrô Carrão

573T/31 Term. Sapopemba - Metrô Carrão

574C/10 São Mateus - Div. de São Caetano

574R/10 Term. Sapopemba - Metrô Belém

574W/10 Jd. Walkiria - Metrô Belém

Desvio: Normal até a Av. Sapopemba, Rua Antônio de França e Silva, Rua Cristóvão de Vasconcelos, Rua Forte de Iguatemi, Av. Custódio de Sá e Faria, Av. Sapopemba, prosseguindo normal.

VEJA:

Exposição Picasso em São Paulo: ingressos, horários e endereço