Árvore de Natal do Parque Villa-Lobos: veja os horários de 2025

Atração é gratuita

Escrito por Anny Malagolini
Árvore de Natal Foto: Agência Brasil/ Rovena Rosa

A magia do Natal vai tomar conta de São entre os meses de novembro de 2025 e janeiro de 2026, com a Árvore de Natal no Parque Villa-Lobos. Tradição na capital paulista, a atração é uma iniciativa da Coca-Cola FEMSA Brasil. Confira a programação de 2025.

Que horas acende a árvore de Natal do Villa-Lobos?

O evento de inauguração da Árvore de Natal no Parque Villa-Lobos ocorre no dia 15 de novembro, sábado, a partir das 19h, e será aberto ao público.

Em 2025, a Coca-Cola apresenta uma árvore ainda mais surpreendente do que nos anos anteriores. Com 55 metros de altura, a atração contará com uma estrela de 4,8 metros e 288 mil pontos de luz, criando um espetáculo visual inesquecível.

As visitas à instalação poderão ser feitas diariamente, das 19h às 22h, entre 15 de novembro de 2025 e 6 de janeiro de 2026. A entrada é gratuita e não há necessidade de agendamento prévio.

Além da grandiosa árvore, o público poderá aproveitar um carrossel imersivo de 26 metros de diâmetro, um dos maiores do mundo, que promete uma experiência única para crianças e adultos.

A decoração também chama atenção pelos enfeites sustentáveis, produzidos a partir de garrafas PET, tampinhas e engradados reciclados, reforçando o compromisso da marca com a sustentabilidade.

A Árvore de Natal do Parque Villa-Lobos tem se consolidado como uma das atrações mais esperadas da cidade e, pelo quarto ano consecutivo, transforma o parque em um verdadeiro cenário natalino, com luzes, música e experiências imersivas que encantam visitantes de todas as idades.

  • Árvore de Natal no Parque Villa-Lobos em São Paulo
  • Endereço: Parque Villa-Lobos – Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2001 – Alto de Pinheiros, São Paulo – SP
  • Data de visitação: de 15/11/2025 a 06/01/2026
  • Horário: todos os dias, das 19h às 22h
  • Valor: gratuito

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

