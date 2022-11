Árvore de Natal do Ibirapuera será a maior da história do parque

A tradicional árvore de Natal do Ibirapuera voltará a ser instalada no parque, localizado na zona sul de São Paulo. Para 2022, a estrutura deve chegar a 53 metros - o maior tamanho da história da atração.

À revista Veja SP, Samuel Lloyd, diretor da Urbia, empresa que administra o Ibirapuera, confirmou que a árvore será montada no local em dezembro.

Quando vão acender a árvore de Natal do Ibirapuera?

A partir de 3 de dezembro, os visitantes poderão conferir a atração natalina no Parque Ibirapuera. A tradicional árvore de Natal voltará a ser montada no local após dois anos de pandemia. Em 2020 e 2021, a estrutura foi instalada fora do parque para evitar aglomerações. No entanto, com a queda de casos de Covid-19, a Urbia optou por retornar com o espetáculo e fazê-lo ainda maior.

“Nos últimos anos, não fizemos uma árvore tão chamativa para evitar aglomerações. Agora, temos uma situação de maior segurança”, afirmou Lloyd à Veja SP. A árvore será ligada às 19h (horário de Brasília) todos os dias. Visitantes poderão ficar no local até às 21h. A estrutura será montada nos canteiros próximo a Avenida Pedro Álvares Cabral.

Tema árvore de Natal do Ibirapuera em 2022

Em 2022, o evento natalino terá o tema: "Uma Aventura no Parque Encantado". Além da estrutura principal da árvore de Natal do Ibirapuera?, o parque estará enfeitado com outras 100 árvores de Natal iluminadas, fora toda a decoração do local.

O lago do Ibirapuera também ficará enfeitado com itens flutuantes e coloridos que ficarão sobre a água. Ainda serão realizados shows musicais nas fontes do lago. No total, três espetáculos poderão ser acompanhados diariamente a partir das 19h30.

O tema do Natal de 2022 tem como prioridade explorar a fauna e flora brasileiras e sair dos estereótipos estrangeiros. “Nossos protagonistas são a fauna e a flora. Não é o boneco de neve: são joaninhas, abelhas, pássaros”, explica Lloyd. A expectativa da Urbia é receber cerca de 1,5 milhões de visitantes durante a exposição.

Além da decoração, esse ano, o parque ainda terá outras atrações para o público, como pista de patinação, pula-pula inflável e uma área de alimentação próxima aos museus do Ibirapuera. Os preços ainda não foram divulgados.

O parque do Ibirapuera fica na Avenida Pedro Álvares Cabral s/n, na zona sul de São Paulo. O local abre às 5h para visitantes.

Árvore de Natal do Parque Villa Lobos

Em outubro foi divulgado que a tradicional árvore de Natal do Ibirapuera seria montada no Parque Villa Lobos esse ano. A patrocinadora da estrutura, Coca Cola, afirmou que a mudança de local seria para conseguir receber as inovações do ponto turístico nesse ano.

A empresa e o parque não se pronunciaram a respeito do montagem da árvore. Contudo, como o evento do Ibirapuera é realizado pela Urbia em parceria com a prefeitura de São Paulo e não com a Coca, a expectativa é que a cidade receba os dois espetáculos de Natal.

A informação divulgada é de que estrutura do Villa Lobos terá 50 metros de altura e 22,2 metros de diâmetro, além de ter uma parte de interação dentro do objeto. A visitação ao local será aberta ao público e gratuita. O Parque Villa Lobos fica na Avenida Prof. Fonseca Rodrigues, 2001, no Alto de Pinheiros.