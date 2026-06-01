Assalto no Ibirapuera: vídeo viral expõe medo de frequentadores do parque

Parque está em área nobre de São Paulo

Um dos locais mais visitados de São Paulo voltou ao centro das discussões nas redes sociais. Um vídeo publicado por uma empresária relatando uma suposta tentativa de assalto no Ibirapuera ultrapassou 1,5 milhão de visualizações e desencadeou uma onda de depoimentos de pessoas que afirmam ter passado por situações semelhantes dentro ou nas proximidades do parque.

Vídeo viral sobre assalto no Ibirapuera

A empresária Vanessa Souza contou nas redes sociais que corria pelo parque quando foi alertada por um desconhecido para guardar imediatamente o celular. Segundo ela, um grupo de jovens observava seus movimentos e estaria se preparando para tentar roubar o aparelho.

O episódio não chegou a se concretizar, mas foi suficiente para gerar milhares de compartilhamentos e comentários. Em poucas horas, o relato se espalhou pela internet e chamou a atenção de frequentadores que passaram a relatar experiências parecidas.

Entre os comentários, surgiram histórias de pessoas que tiveram correntes arrancadas durante corridas, celulares levados por criminosos em bicicletas e abordagens suspeitas em áreas menos movimentadas do parque.

Conhecido por atrair corredores, ciclistas, turistas e famílias todos os dias, o Parque Ibirapuera é considerado um dos principais cartões-postais da capital paulista. No entanto, a repercussão do caso fez surgir um debate que vai além de um único episódio: afinal, o assalto no Ibirapuera virou uma preocupação real para quem frequenta a região? O Parque Ibirapuera recebe cerca de 17 a 18 milhões de visitantes por ano

Grande parte dos depoimentos menciona um mesmo padrão. Os suspeitos se aproximariam utilizando bicicletas, aproveitando momentos de distração para agir rapidamente e fugir antes mesmo que a vítima consiga reagir.

O método lembra ocorrências registradas em outras regiões da cidade, onde criminosos aproveitam o grande fluxo de pessoas para se misturar entre trabalhadores, esportistas e turistas.

Embora muitos relatos estejam concentrados nas redes sociais, especialistas em segurança costumam alertar que o uso de celulares expostos durante caminhadas e corridas aumenta o risco de furtos em locais de grande circulação.

O que dizem as autoridades sobre os casos no Ibirapuera

Apesar da repercussão, a concessionária Urbia, responsável pela administração do Parque Ibirapuera, informou que não há registros oficiais de assaltos dentro do parque em 2026.

Segundo a empresa, conforme publicado pelo G1, o local possui monitoramento permanente por câmeras integradas ao sistema Smart Sampa, além de equipes de vigilância e apoio às forças de segurança.

A Secretaria Municipal de Segurança Urbana também afirmou que o patrulhamento foi reforçado na região e que a Guarda Civil Metropolitana atua em conjunto com a concessionária para ampliar a proteção dos visitantes.

Ainda assim, autoridades reforçam que vítimas ou testemunhas devem registrar boletim de ocorrência sempre que houver qualquer crime ou tentativa de crime, permitindo que os dados sejam incorporados às estatísticas oficiais.

Medo cresce em áreas nobres de São Paulo

O caso do suposto assalto no Ibirapuera surge em um momento em que moradores de diferentes bairros da capital relatam aumento da sensação de insegurança.

Recentemente, moradores de Pinheiros denunciaram roubos praticados por grupos em motocicletas, enquanto outras regiões da cidade registram queixas semelhantes envolvendo furtos de celulares e objetos pessoais.

A combinação de grande circulação de pessoas e facilidade de fuga tem transformado áreas tradicionalmente associadas ao lazer e à qualidade de vida em locais onde a atenção precisa ser constante.

Como se proteger ao visitar o Parque Ibirapuera

Para reduzir riscos, especialistas recomendam evitar o uso contínuo do celular durante caminhadas e corridas, manter objetos de valor discretos e dar preferência a áreas mais movimentadas do parque.

Também é indicado compartilhar a localização com familiares ou amigos durante atividades físicas e buscar ajuda imediata da segurança do local ao perceber qualquer movimentação suspeita.

Enquanto autoridades afirmam que o Ibirapuera continua sendo um espaço seguro, a repercussão do vídeo mostra que a preocupação com possíveis casos de assalto no Ibirapuera já faz parte das conversas entre milhares de frequentadores da maior área de lazer da capital paulista.