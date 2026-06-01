Quem é Hilde Ann Lynn, americana encontrada morta no hotel Rosewood em SP

Uma turista americana de 40 anos foi encontrada morta dentro de um quarto do Rosewood São Paulo, um dos hotéis mais luxuosos do Brasil, localizado no complexo Cidade Matarazzo, na região central da capital paulista. O caso ocorreu no domingo (31) e está sendo investigado pela Polícia Civil como morte suspeita.

A vítima foi identificada como Hilde Ann Lynn. Segundo informações registradas no boletim de ocorrência, funcionários do hotel acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) após encontrarem a mulher desacordada sobre a cama. Quando a equipe médica chegou ao local, a morte já havia sido constatada.

Durante a vistoria no quarto, foram encontrados uma garrafa vazia de vodca, um copo caído no chão e diversos comprimidos espalhados próximos ao corpo da hóspede. As circunstâncias da morte ainda não foram esclarecidas.

De acordo com o relato registrado pela polícia, um homem que se apresentou como cirurgião plástico da americana procurou a administração do hotel após não conseguir contato com ela por telefone. Ele afirmou que Hilde estava no Brasil havia cerca de três semanas e teria viajado ao país para realizar um procedimento estético.

Ainda segundo o depoimento, a mulher fazia uso de drogas e teria sido levada dias antes a uma unidade de saúde por suspeita de overdose.

O caso ganhou novos desdobramentos após o hotel informar às autoridades que havia sido registrada uma reclamação envolvendo a hóspede e amigas em um dos restaurantes do empreendimento. Conforme o boletim de ocorrência, o grupo apresentava sinais de embriaguez e comportamento considerado inadequado para o ambiente, gerando desconforto entre outros hóspedes.

A investigação foi encaminhada ao 78º Distrito Policial, nos Jardins. Exames periciais foram solicitados ao Instituto de Criminalística (IC) e ao Instituto Médico Legal (IML), que deverão apontar a causa da morte nos próximos dias.

Rosewood é Hotel de luxo tem diárias com mais de R$ 20 mil

Inaugurado em 2022, o Rosewood São Paulo se tornou referência no segmento de ultraluxo no Brasil. Instalado dentro da Cidade Matarazzo, o empreendimento recebe empresários, artistas e turistas de alto padrão de diversas partes do mundo.

As diárias mais simples costumam partir de aproximadamente R$ 4 mil, mas podem ultrapassar R$ 20 mil por noite em categorias exclusivas e suítes premium, dependendo da data e da disponibilidade (cotação realizada nesta segunda-feira, 1º de junho de 2026).

Em nota oficial, o hotel informou que está colaborando integralmente com as autoridades responsáveis pela investigação e afirmou que não comentará detalhes adicionais em respeito à privacidade da hóspede e de seus familiares.

Enquanto os laudos periciais não são concluídos, a morte da turista americana segue cercada de dúvidas e sob apuração da Polícia Civil de São Paulo.