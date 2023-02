O bloco vai desfilar no Obelisco do Ibirapuera em SP e promete arrastar multidão

BaianaSystem fecha carnaval de SP 2023 com Navio Pirata no sábado

O BaianaSystem se tornou um fenômeno do Carnaval de São Paulo e deve repetir o sucesso na tarde de sábado, 25 de fevereiro, a partir das 13 horas. O bloco Navio Pirata vai desfilar na região do Ibirapuera, com partida da Avenida Pedro Álvares Cabral, em frente à praça do Obelisco, seguindo sentido à Praça Armando Sales de Oliveira, onde a dispersão acontece às 17h. a entrada é gratuita.

Como é tradição, o trio vai dividir o palco com convidados e dessa vez vai trazer também Tropkillaz, Chico César e DJs André Laudz e Zegon.

O BaianaSystem é um grupo baiano que surgiu em 2009 na música brasileira e que tem uma densa influência do "sound system”, som popularizado na Jamaica. Mas o ritmo é quase impossível de ser definido.

Duas Cidades, Lucro e Sulamericano estão entre as músicos de maior sucesso do trio formado por

Onde vai ter blocos de carnaval em São Paulo no sábado?

Além do BaianaSystem, veja outros blocos que vão desfilar neste sábado em São Paulo, com informações do Guia da Semana.

Bloco de Carnaval Trio Sebah Vieira

Horário: a partir das 13h de sábado

Concentração: Av. Marquês de São Vicente, 230, subprefeitura Lapa.

Bloco de Carnaval Se Joga!

Horário: a partir das 13h

Concentração: Av. Brigadeiro Faria Lima, 4.150, subprefeitura Pinheiros.

Navio Pirata (BaianaSystem)

Horário: 13h de sábado

Concentração: Av. Pedro Álvares Cabral, entre o Obelisco e o Monumento às Bandeiras, subprefeitura Vila Mariana.

Meu Santo é Pop

Concentração: Lg. do Arouche, 32

Horário:a partir das 13h

Bloco de Carnaval Reciclar

Concentração: Av Inácio Cunha Leme, 137 – Capela do Socorro

Horário:a partir das 13h

Kaya na Gandaia

Concentração: Largo Paissandu

Horário: a partir das 14h

Bloco Q Barra Kat Klub

Concentração: R. Augusta, 1.300 – Consolação

Horário: a partir das 14h

Bloco de Carnaval Fogo e Paixão

Concentração: R. dos Pinheiros, 762 – Pinheiros

Horário: a partir das 9h

Ressaca de Carnaval + Bloco Que Casar que Nada

Concentração: High Line [R. Girassol, 144 - Vila Madalena]

Horário: a partir das 14h

Bloco de Carnaval Charanguinha do França

Concentração: R. Major Sertório, 573 – Vila Buarque

Horário: a partir das 10h

CarnaGeek

Concentração: Lg. do Arouche, 32 – República

Horário: a partir das 11h

Bloco do Prazer

Concentração: R. Baronesa de Itu – Santa Cecília

Horário: a partir das 11h

Bloco Siga Bem Caminhoneira

Concentração: Pça Marechal Deodoro

Horário: a partir das 12h

Santa Farra

Concentração: R. Martim Francisco, 313 – Vila Buarque

Horário: a partir das 12h

Cordão do Jamelão

Concentração: Rua Maria José, 420 – Consolação

Horário: a partir das 13h

Bloco da Mamma

Concentração: R. Augusta 1300 – Consolação

Horário:a partir das 13h

Cecílias e Buarques

Concentração: Barão de Tatuí, 253 – Consolação

Horário: a partir das 13h

Bloco de Carnaval Abacaxi de Irará

Concentração: R. Minerva, 188 – Perdizes

Horário: a partir das 10h

Desliga e Vem

Concentração: R. Padre de Carvalho, 799 – Pinheiros

Horário: a partir das 10h

Tabuleiro

Concentração: Pça Prof. Resende Puech – Vila Madalena

Horário: a partir das 11h

Bloco Celebrar – Jammil

Concentração: R. Henrique Schaumann, 567 – Pinheiros

Horário: a partir das 11h

Carnavibe feat Ressaca

Concentração: Av. Marquês de São Vicente, 230 – Barra Funda

Horário: a partir das 11h

Bloco de Carnaval Bloco Baguncinha

Concentração: Av. Brigadeiro Faria Lima, 4150 – Pinheiros

Horário: a partir das 11h

Bloco Te Amo Mas Só Como Amigo

Concentração: R. dos Pinheiros, 762 – Pinheiros

Horário: a partir das 12h

Zélia, Cássia, Rita, Carolina e Todas as Minas

Concentração: R. Faustolo, 480 – Lapa

Horário: a partir das 13h

Bagaça

Concentração: Pça Rev. János Apostol – Lapa

Horário: a partir das 13h

Ressaca do Belo Gole

Concentração: Pça. Nsa. Sra do Ó – Vila Leopoldina

Horário: a partir das 13h

Bloco do Apego

Concentração: R. Tucambira, 21 – Pinheiros

Horário: a partir das 13h

Heavy Bloco

Concentração: R. Simão Álvares, 372 – Pinheiros

Horário: a partir das 13h

Trio Sebah Vieira

Concentração: Av. Marquês de São Vicente, 230 – Barra Funda

Horário: a partir das 13h

Galosamba

Concentração: R. Germaine Burchard – Barra Funda

Horário: a partir das 14h

Bloco de Carnaval Os Madalena

Concentração: R. Fidalga, 815 – Vila Madalena

Horário: a partir das 14h

Macaco Cansado

Concentração: R. Harmonia, 67 – Vila Madalena

Horário: a partir das 14h

Nu Vuco Vuco

Concentração: Pça. Cornélia – Lapa

​​​​​​​Horário: a partir das 14h

Fervo da Vila

Concentração: Pça rafael Sapienza – Vila Madalena

​​​​​​​Horário: a partir das 14h

Bloco do Água Preta

Concentração: Pça Rio dos Campos – Pompeia

​​​​​​​Horário: a partir das 14h

Bloco S/A

Concentração: R. Estêvão Lopes, 50 – Butantã

​​​​​​​Horário: a partir das 14h

Se Te Pego Não Te Largo

Concentração: R. Henrique Schaumann, 567 – Pinheiros

​​​​​​​Horário: a partir das 14h

Bloco Feminista – Carnaval

Concentração: Rua da União (próximo ao CEI Antônio Burlini) – Jd. União

​​​​​​​Horário: a partir das 14h

Nhô Coroné

Concentração: R. Professor Thire – Vila Nhocuné

​​​​​​​Horário: a partir das 14h

