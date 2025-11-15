DCI SP

Caravana de Natal da Coca-Cola passa em São Paulo hoje: veja horário e endereços

O evento é gratuito para todas as idades

Caravana de Natal da Coca-Cola Foto: divulgação/FEMSA Coca-Cola

O Natal está chegando e com ele um dos eventos mais tradicionais da época: a Caravana de Natal Coca-Cola. A ação percorre 70 cidades com seus caminhões iluminados e temática natalina, nesse sábado, 15 de novembro, chega na cidade de São Paulo.

Onde a Caravana da Coca-Cola vai passar em São Paulo?

A partir das 20h, a Caravana da Coca-Cola fará seu percurso em São Paulo, passando pela Avenida Paulista, MC 1000, Largo do Paissandu e Viaduto do Chá.

Como saber onde está a Caravana de Natal Coca-Cola 2025? Acesse a página especial de Natal no site oficial da Coca-Cola e selecione a opção “Caravanas” no menu. Depois, role até a seção “Saiba quando a Caravana Coca-Cola estará perto de você!”. Basta escolher seu estado e cidade para visualizar as datas, horários e locais de passagem.

A ação passará nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O público pode acompanhar as rotas aqui.

Vejas as rotas em SP:

16/11 – a partir das 18h30

  • Carrefour Hipermercado – Estr. do Pêssego, 1200
  • Praça Paulo Cunha
  • Praça Barão Homem de Melo

22/11 – a partir das 18h – Osasco

  • Carrefour Hipermercado – Av. dos Autonomistas, 1542
  • Viaduto Reinaldo de Oliveira
  • Praça Tenente Roberto Ozaki

22/11 – a partir das 20h30 – Guarulhos

  • Atacadão Aeroporto – Av. Otávio Braga de Mesquita, 3116
  • Paróquia Nossa Senhora Aparecida Cocaia
  • Praça Júlio Ramos Barbosa

23/11 – a partir das 18h – Santo André

  • Assaí Atacadista – Avenida Giovani Pirelli, 1221
  • Shopping Grand Plaza
  • Parque Celso Daniel
  • Parque Central

23/11 – a partir das 21h – São Caetano do Sul

  • Assaí Atacadista – Rua Senador Vergueiro, 428
  • Praça dos Imigrantes
  • Parque Municipal José Agostinho Lea

