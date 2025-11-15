Caravana de Natal da Coca-Cola passa em São Paulo hoje: veja horário e endereços
O evento é gratuito para todas as idades
O Natal está chegando e com ele um dos eventos mais tradicionais da época: a Caravana de Natal Coca-Cola. A ação percorre 70 cidades com seus caminhões iluminados e temática natalina, nesse sábado, 15 de novembro, chega na cidade de São Paulo.
Veja também: Árvore de Natal do Parque Villa-Lobos
Onde a Caravana da Coca-Cola vai passar em São Paulo?
A partir das 20h, a Caravana da Coca-Cola fará seu percurso em São Paulo, passando pela Avenida Paulista, MC 1000, Largo do Paissandu e Viaduto do Chá.
Como saber onde está a Caravana de Natal Coca-Cola 2025? Acesse a página especial de Natal no site oficial da Coca-Cola e selecione a opção “Caravanas” no menu. Depois, role até a seção “Saiba quando a Caravana Coca-Cola estará perto de você!”. Basta escolher seu estado e cidade para visualizar as datas, horários e locais de passagem.
A ação passará nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O público pode acompanhar as rotas aqui.
Vejas as rotas em SP:
16/11 – a partir das 18h30
- Carrefour Hipermercado – Estr. do Pêssego, 1200
- Praça Paulo Cunha
- Praça Barão Homem de Melo
22/11 – a partir das 18h – Osasco
- Carrefour Hipermercado – Av. dos Autonomistas, 1542
- Viaduto Reinaldo de Oliveira
- Praça Tenente Roberto Ozaki
22/11 – a partir das 20h30 – Guarulhos
- Atacadão Aeroporto – Av. Otávio Braga de Mesquita, 3116
- Paróquia Nossa Senhora Aparecida Cocaia
- Praça Júlio Ramos Barbosa
23/11 – a partir das 18h – Santo André
- Assaí Atacadista – Avenida Giovani Pirelli, 1221
- Shopping Grand Plaza
- Parque Celso Daniel
- Parque Central
23/11 – a partir das 21h – São Caetano do Sul
- Assaí Atacadista – Rua Senador Vergueiro, 428
- Praça dos Imigrantes
- Parque Municipal José Agostinho Lea