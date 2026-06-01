De quermesses tradicionais a grandes festivais, São Paulo recebe dezenas de festas juninas em 2026

Festas juninas em SP 2026: confira 5 arraiás para curtir em São Paulo neste ano

Festas juninas em SP 2026: confira 5 arraiás para curtir em São Paulo neste ano

Junho chegou e, com ele, uma das temporadas mais aguardadas pelos paulistanos. As festas juninas em SP 2026 prometem reunir milhares de pessoas em eventos espalhados por toda a capital, com muita música, comidas típicas, quadrilhas, brincadeiras e apresentações culturais.

Dos tradicionais arraiás de igreja aos grandes festivais realizados em parques e centros culturais, São Paulo oferece opções para todos os públicos. Algumas festas contam até com telões para transmissão dos jogos da Seleção Brasileira durante a Copa do Mundo de 2026.

Confira a seguir as principais festas juninas em São Paulo em 2026, com datas, horários e locais para programar sua visita.

São João de Nóis Tudim no CTN é um dos maiores arraiás de São Paulo

Centro de Tradições Nordestinas recebe mais uma edição do tradicional São João de Nóis Tudim, considerado um dos maiores eventos juninos do estado.

O espaço de 27 mil metros quadrados reúne gastronomia nordestina, apresentações musicais, quadrilhas e mais de 100 atrações ao longo da temporada.

Local: Rua Jacofer, 615, Limão

Datas: 29 de maio a 26 de julho de 2026

Horários: Sextas, sábados e domingos, a partir das 11h

Quermesse do Calvário

A tradicional Quermesse do Calvário, realizada na Paróquia São Paulo da Cruz, é uma das festas juninas mais famosas da cidade. O evento reúne barracas com comidas típicas, pratos internacionais, bingo, correio elegante, música ao vivo e atrações para toda a família. Todos os anos, a festa atrai milhares de visitantes ao bairro de Pinheiros.

Local: Rua Cardeal Arcoverde, 950, Pinheiros

Datas: 30 de maio a 5 de julho de 2026

Horários: Sábados das 17h30 às 23h30 e domingos das 17h30 às 22h30

São João de São Paulo leva shows e atrações ao Parque Villa-Lobos

Parque Villa-Lobos será palco de uma das maiores celebrações juninas gratuitas da cidade. O festival organizado pelo Família no Parque contará com apresentações musicais, quadrilhas profissionais, espaços gastronômicos e atividades para crianças. Entre os destaques da programação estão shows de artistas ligados ao forró e à cultura popular brasileira.

Datas: 4, 5, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 e 28 de junho

Horários: Das 10h às 18h, com algumas atrações musicais até 22h

Festa de São Vito

Paróquia de São Vito realiza mais uma edição da tradicional Festa de São Vito, evento que acontece desde 1918 e se tornou patrimônio cultural da cidade. Embora tenha origem italiana, a celebração ocorre durante a temporada junina e atrai visitantes interessados na culinária típica, com destaque para as famosas ficacellas, massas e doces artesanais.

Local: Rua Polignano a Mare, 255, Brás

Datas: 30 de maio a 12 de julho de 2026

Horário: A partir das 19h

Arraiá do Ibirapuera

O tradicional Parque Ibirapuera também entra no clima de São João com uma programação especial para moradores e turistas. O Arraiá do Ibira contará com cenografia temática, apresentações de forró e sertanejo, barracas de comidas típicas e espaços voltados para pequenos produtores.

Local: Próximo ao Portão 10 do Parque Ibirapuera

Datas: 13 a 28 de junho de 2026, aos finais de semana

Horários: Das 11h às 22h