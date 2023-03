Com greve do metrô, rodízio de SP na quinta será suspenso pela prefeitura

Em razão da greve dos funcionários do Metrô, o rodízio de SP veículos foi suspenso para essa quinta-feira (23), como tentativa de melhorar a circulação na capital. Serão afetadas as linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha de metrô e o monotrilho da linha 15-Prata.

A paralisação foi decidia em assembleia da categoria na noite de quarta-feira (22), após os trabalhadores não terem as reivindicações atendidas.

Veja como será a greve do Metrô SP 2023

Como será o rodízio de veículos com a greve do metrô?

Somente nesta quinta, o rodízio de veículos estará suspenso na cidade de São Paulo, segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes. A programação volta ao normal no dia 24 de março, uma sexta-feira, das 7h às 10h e das 17h às 20h. Após esse período, quem descumprir a lei pode ser multado em até R$ 130,16.

De acordo com a regra do município, o rodízio de veículos em São Paulo funciona das 7h às 10h e das 17h às 20h de segunda a sexta-feira. A regra funciona assim: placas final 1 e 2 não podem circular às segundas-feiras; final 3 e 4 não circulam às terças; 5 e 6, às quartas; quem tem carro com placa final 7 e 8 está proibido de trafegar às quintas-feiras e às sextas não circulam as placas 9 e 0.

A proibição leva em conta o último número da placa do veículo e o descumprimento é considerado uma infração média, além de quatro pontos na carteira. Vale ressaltar que o mesmo motorista pode ser multado por desobediência duas vezes no mesmo dia.

Dias de rodízio em SP em 2023

Finais 1 e 2: das 7h às 10h e das 17h às 20h de segunda-feira

Finais 3 e 4: das 7h às 10h e das 17h às 20h de terça-feira

Finais 5 e 6: das 7h às 10h e das 17h às 20h de quarta-feira

Finais 7 e 8: das 7h às 10h e das 17h às 20h de quinta-feira

Finais 9 e 0: das 7h às 10h e das 17h às 20h na sexta-feira

