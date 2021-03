São Paulo convoca médicos voluntários para ‘operação de guerra’

Com os números alarmantes da Covid-19 em todo o estado, o secretário da Saúde de São Paulo, Jean Gorinchteyn afirmou que São Paulo convoca médicos voluntários para evitar colapso no sistema de saúde. O anúncio foi feito durante entrevista coletiva nesta sexta-feira, 5 de março, organizada pelo governador João Doria (PSDB).

Gorinchteyn definiu a medida como uma “operação de guerra”, e também pediu ajuda a conselhos regionais de profissionais de saúde para que médicos voluntários possam auxiliar no atendimento da linha de frente da pandemia. “Nós precisamos de ajuda. Porque estamos em guerra” declarou.

Além disso, um novo hospital de campanha na capital paulista será aberto para atender pacientes com Covid-19. Doria afirmou que no próximo dia 8 de março, o governo vai anunciar mais informações sobre a novidade, que segundo ele, não dependerá da prefeitura da cidade.

Provavelmente, os médicos voluntariados deverão atuar no novo hospital de campanha.

Como vai ser a convocação de médicos em São Paulo?

O governo não divulgou informações de como o estado de São Paulo vai administrar a convocação de médicos voluntários para a linha de frente. O portal G1 questionou a Secretaria da Saúde, mas não obteve respostas. As informações sobre como os profissionais poderão se convocar deverão ser divulgadas nos próximos dias.

Na entrevista coletiva, Jean Gorinchteyn também afirmou que novos leitos vão ser abertos nos próprios hospitais. “Abriremos em qualquer lugar desses hospitais: seja nos anfiteatros, seja nos ambulatórios, seja nos corredores. Ah, paciente no corredor? Vai ter paciente no corredor, o que nós não queremos é paciente desassistido”.

Com a convocação dos médicos voluntários, o governo de São Paulo espera que todos os pacientes necessitados serão amparados, evitando um então colapso no SUS.

Recorde de mortes em SP

A Secretaria informou que o índice de infecção pelo novo coronavírus aumentou de 13,9% nas últimas semanas. Além disso, cerca de 70% dos leitos de UTI da rede municipal estão ocupados, o que indica que o estado vive sua pior fase da pandemia, e preocupa o sistema de saúde.

O SindHosp (Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios do Estado de São Paulo), mostrou que a situação na rede privada não é diferente da rede pública, cerca de 81% dos hospitais privados estão com ocupação de leitos entre 80% e 100%. Os números alarmantes são reflexos do aumento de números de casos da Covid-19.

No dia 2 de março, o estado de São Paulo atingiu o recorde do número de mortes provocadas pelo novo coronavírus em 24h desde março de 2020, início da pandemia no Brasil. A informação foi registrada pela Secretária da Saúde de SP.

No dia 14 de março, a cidade de São Paulo registrou um paciente infectado com a variante de Manaus do coronavírus, que tem maior transmissibilidade. O morador da capital paulista não esteve no Amazonas, e apresentou apenas sintomas leves de síndrome gripal e não necessitou de internação.

Covid em São Paulo hoje

De acordo com o consórcio de veículos de imprensa, a média móvel de mortes por Covid-19 registrada em São Paulo nesta sexta-feira, 5 de março, é a quarta maior de toda a pandemia.

Plano São Paulo entre para Fase vermelha

Em paralelo à situação nos hospitais e o apelo para os profissionais de saúde, o estado de São Paulo entra a partir de sábado, 6 de março (meia-noite), para a fase mais restritiva do Plano São Paulo de contingência a pandemia do novo coronavírus. Segundo João Doria (PSDB), o estado está “à beira de um colapso”, por isso, medidas coletivas e urgentes precisam ser tomadas.

A última reclassificação do Plano SP aconteceu no dia 26 de fevereiro, e colocou a maioria dos municípios do estado na fase laranja, que sucede a vermelha.