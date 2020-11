Eleições SP: o que muda no transporte público e trânsito neste domingo

O transporte coletivo de São Paulo terá alteração neste domingo, dia 29 de novembro, por causa do segundo turno das eleições SP de 2020. Confira a seguir as medidas adotadas pela CET, SPTrans, Metrô e CPTM para facilitar o acesso dos eleitores aos locais de votação.

Metrô nas eleições SP

O metrô de São Paulo adotará estratégias diferenciadas de operação nas linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata.

Serão três composições a mais nas linhas 1-Azul e 3-Vermelha, passando de 14 para 17 trens. Já na Linha 2-Verde, a frota passa de 9 para 11, enquanto a Linha 15-Prata contará com 7 trens, um a mais que no domingo comum.

As Linhas 4 – Amarela e 5 – Lilás, operadas pela ViaQuatro e ViaMobilidade, respectivamente, devem manter a frota inalterada. Portanto, o tempo de espera será o mesmo de todo domingo.

A Secretaria dos Transportes Metropolitanos (STM) informa que a operação será monitorada “ininterruptamente” e que podem ser disponibilizados mais trens, caso a demanda aumente.

CPTM e SPtrans

Na CPTM, as linhas vão funcionar com intervalo de 15 minutos entre os trens, tempo menor do que o habitual aos domingos.

A SPTrans vai reforçar a frota de ônibus para 65% em relação a um domingo normal (habitualmente é de 48%), com mais viagens ao longo de todo o dia, em todas as regiões da cidade de São Paulo.

A empresa lembrar que, aos domingos, quem utiliza o Bilhete Único com créditos comuns pode utilizar até quatro ônibus para sua viagem em um período de oito horas pagando somente uma tarifa.

Estacionamento e trânsito

Mudanças também para quem vai de carro. A prefeitura de São Paulo vai liberar neste domingo, dia de eleições SP, o estacionamento em toda a cidade, mesmo nos locais onde há placas de restrições.

Os motoristas poderão estacionar nas vias sinalizadas com placas de proibido estacionar, exceto nos corredores de ônibus, nas faixas exclusivas e nas vias de transporte rápido.

O elevado João Goulart (minhocão) terá trânsito liberado das 07h às 18h00.

A Zona Azul funcionará normalmente no Mercado da Cantareira, Parque da Aclimação e Praça Charles Miller, de acordo com os horários definidos nas placas indicativas nesses locais.

A Rua Francisca Miquelina será interditada, entre as ruas Maria Paula e Aguiar de Barros, na Bela vista, das 18h00 de sábado (28) às 24h de domingo (29). A medida atende solicitação do Tribunal Regional Eleitoral TRE-SP. A alternativa é seguir pela Avenida Brigadeiro Luís Antônio e Rua Aguiar de Barros.

