Feriado em SP: Caixa vai atender beneficiários de programas sociais

O feriado antecipado em São Paulo começou nesta sexta-feira (26) e segue até 1º de abril. Com isso, alguns serviços na cidade foram suspensos. A Caixa, no entanto, informou que 133 agências funcionarão durante o período para atender beneficiários de programas sociais.

Segundo a Caixa, a medida foi tomada para evitar aglomeração de pessoas nas agências bancárias no término do feriado antecipado em São Paulo. Isso porque o período coincide com o pagamento da aposentadoria, Bolsa Família e de clientes que recebem o salário no banco.

O atendimento nas agências, de acordo com a Caixa, contará com reforço dos protocolos sanitários de combate a Covid-19. Só receberão atendimento os clientes que estiverem de máscara de proteção.

Funcionamento da Caixa no feriado antecipado em São Paulo

Ao todo, são 133 agências com maior volume de atendimento, que funcionarão das 8h às 12h. O banco reforça que não é preciso madrugar em filas. Todos os clientes que comparecerem até o horário de fechamento das agências receberão atendimento.

As agências que estarão abertas durante o feriado antecipado em São Paulo podem ser consultadas no site da Caixa.

Bancos funcionam no feriado?

As demais agências bancárias devem seguir fechadas ao longo do período de feriado antecipado em São Paulo. A medida é uma tentativa do governo municipal de conter o avanço da Covid-19 na capital paulista.

O atendimento nas unidades bancárias fechadas, segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), deve ser de forma digital, que pode ser feito via celular, internet ou em caixas eletrônicos. “O atendimento presencial nas agências dependerá do teor dos respectivos decretos municipais”, diz o órgão em nota.

Apesar dos bancos não funcionarem no feriado na capital paulista o vencimento dos boletos não mudou. Com isso, as datas de vencimento de contas continuam as mesmas. O pagamento deve ser feito pelo canais digitais, como internet banking ou aplicativo, e nos caixas eletrônicos.

