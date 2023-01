O parque Ibirapuera abre hoje, aniversário de 469 anos de SP

Confira o funcionamento do Ibirapuera no feriado municipal desta quarta-feira, dia 25, aniversário de São Paulo (Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil)

Nesta quarta-feira, 25 de janeiro, é comemorado o aniversário da cidade de São Paulo. A cidade completa 469 anos e a data é considerada feriado municipal – por isso, parte dos espaços podem estar fechados ou sofrer alterações de funcionamento. Além do Ibirapuera e demais parques, confira as informações sobre o rodízio de veículos hoje.

O Ibirapuera vai abrir hoje, dia 25 de janeiro de 2023?

Assim como todos os parques municipais de São Paulo, o Ibirapuera funcionará normalmente nesta quarta-feira, 25, ficando aberto de 5h às 23h, segundo informações da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente. A administração do próprio parque divulgou que, na programação de hoje, está previsto um show da Orquestra Furiosa da Escola de Música do Parque Ibirapuera, que acontece às 11h no palco interno do Auditório Ibirapuera. A entrada é gratuita.

O Museu Afro Brasil Emanoel Araujo, que é sediado no parque Ibirapuera, também estará aberto nesta quarta. O espaço exibe “Mestre Didi – Deoscoredes Maximiliano dos Santos”, que conta com 42 esculturas do artista plástico, escritor e sacerdote baiano e afro-brasileiro que dá nome à exposição. O museu funciona das 10h às 17h, com tempo de permanência até às 18h, e sua entrada é próxima ao Portão 10 do parque.

Veja mais detalhes do funcionamento do Ibirapuera:

Funcionamento dos portões:

• Portões: 2, 3, 4, 9 e 10: 5h às 23h.

• Portão: 5 e 6: 5h às 22h

• Portão: 7 e 8: 6h às 20h

Estacionamento:

• Indigo portão 7: 6h às 20h com saída de veículos até às 23h

• Indigo portão 3: 5h às 23h

Locação de bicicletas e Ibirabike:

• Portões 4, 6, 8, 9 e 10: 8h às 20h

Parquinhos e quadras poliespostivas:

• 5h às 23h

São Paulo não terá rodízio de veículos no feriado desta quarta

A Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito (SMT) e a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) de São Paulo divulgaram que o Rodízio Municipal de Veículos está suspenso nesta quarta-feira, 25 de janeiro. A medida é válida tanto para automóveis quanto para veículos pesados.