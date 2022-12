Réveillon na Paulista 2023: veja os shows e horários da festa da virada SP

Depois de dois anos sem aglomeração por causa da pandemia de Covid-19, o Réveillon na Paulista está de volta e o palco da festa já está sendo montado na avenida mais famosa da capital de SP. A estrutura vai ficar entre as ruas Haddock Lobo e Bela Cintra e vai ser maior que nos anos anteriores em que houve realização do Réveillon: 16 metros de largura, 20 metros de profundidade e 8 de altura. Confira a programação.

Qual a programação do Réveillon na Paulista em 2023?

A programação do Réveillon na Paulista 2022 está marcada para começar às 17h do dia 31 de dezembro e terminar às 4h do dia 1° de janeiro de 2023. Confira o cronograma, de acordo com o que foi divulgado pela prefeitura da capital:

- 17h: Fafá de Belém + Aíla + Roberta Carvalho

- 18h: Padre Fábio de Mello + Ziza Fernandes

- 20h: Xamã

- 21h30: Tierry

- 23h: Leonardo

- 00h45: bateria da Mancha Verde

O tema do Réveillon na Paulista deste ano será “O Momento do Reencontro”. Os detalhes da queima de fogos ainda não foram divulgados, mas ela deve ocorrer com artefatos que não produzem ruídos, seguindo a regulamentação estadual.

A expectativa da prefeitura de São Paulo para o Réveillon na Paulista deste ano é que cerca de 2 milhões de pessoas participem da festa. Segundo a Agência Brasil, o secretário municipal disse que: “Depois de dois anos sem o evento presencial, o réveillon da Paulista volta ao calendário de eventos da cidade de São Paulo, trazendo uma sensação de superação para o ano que vem. Com a festa localizada em um dos pontos turísticos mais movimentados e conhecidos da cidade, nossa expectativa é atrair turistas e moradores para uma celebração à altura da maior cidade da América Latina”. Ainda de acordo com a publicação, a festa da virada na capital deve movimentar cerca de R$ 450 milhões na cidade.

Trânsito no ano novo em São Paulo

Em publicação, a Secretaria Especial de Comunicação da prefeitura de São Paulo afirma que a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) está monitorando o trânsito na região e o monitoramento segue até o dia 1° de janeiro. Algumas alterações já estão em andamento:

- De 21 a 28 de dezembro, duas faixas da esquerda ficam interditadas nos dois sentidos entre as ruas Bela Cintra e Haddock Lobo para montagem do palco.

- De 27 a 29 de dezembro, entre as 7h e a meia-noite, o mesmo ocorre e o retorno próximo à Rua Bela Cintra também ficará interditado.

- Dia 30 de dezembro, o trânsito será completamente interditado na Paulista a partir das 20h entre as ruas Teixeira da Silva e Consolação.

- Dia 31 de dezembro; a avenida segue completamente interditada para a realização da 97ª corrida de São Silvestre, mas a prefeitura deve avaliar o trânsito no local a partir das 13h para verificar a necessidade de liberar o tráfego no cruzamento com a Avenida Brigadeiro Luís Antônio.

- Dia 1° de janeiro, depois do Réveillon na Paulista, o trânsito deve ser liberado às 6h.

Corrida de São Silvestre 2023

Neste ano, a tradicional Corrida de São Silvestre chegará à sua 97ª edição. A competição costuma atrair corredores amadores e profissionais de várias partes do mundo, já que é a principal desse tipo na América Latina. Em 2020, a São Silvestre foi cancelada por causa da pandemia de Covid-19 e, no ano passado, foi realizada com a adoção de protocolos de segurança.

Saiba os detalhes da corrida que ocorre antes do Réveillon na Paulista, também no dia 31 de dezembro.

Percurso: A São Silvestre tem 15 quilômetros e o percurso é o mesmo desde 2017.

Quem pode participar: Pessoas com mais de 18 anos de qualquer nacionalidade.

Horário: A largada da São Silvestre está prevista para às 8h05 (horário de Brasília) para o pelotão geral. Antes disso, cadeirantes e atletas de elite do sexo feminino começam a corrida.

Quanto tempo dura a prova: A São Silvestre pode ser disputada no tempo de até três horas e dez minutos. Caso algum corredor não consiga finalizar o percurso dentro desse tempo, é convidado a se retirar.

Premiação: Os ganhadores do pelotão de elite ganham troféu e prêmio em dinheiro. O valor ainda não foi divulgado, mas, a título de comparação, no ano passado o valor total das premiações chegou a R$ 256 mil.

Inscrições: Para se inscrever, o valor deste ano foi de R$ 230 para o pelotão geral e R$ 850 para profissionais.

Não é possível mais fazer a inscrição para a prova que antecede o Réveillon na Paulista, mas quem quiser acompanhar, pode fazer isso ao longo de todo o percurso.