Situação estradas litoral norte: como acompanhar em tempo real

Em atualização feita pelo governo do estado de São Paulo sobre as estradas do litoral norte, todos os trechos que estavam totalmente obstruídos foram liberados parcialmente, conforme atualização realizada na manhã de sexta-feira, 24 de fevereiro de 2023.

A situação pode ser acompanhada em tempo real no site do governo do Estado de São Paulo.

Estradas do litoral norte - 24/02/2023

Veja como estão as rodovias que dão acesso ao litoral norte de SP:

Rodovia Rio-Santos (SP-055) – Interditada parcialmente

Km 061 – Km 061 – queda de barreira (Praia do Lamberto);

Km 066 – queda de barreira (Praia de Fortaleza);

Km 084 – queda de árvore (Praia Tabatinga);

Km 087– queda de barreira e árvores (Praia da Cocanha);

Km 096 – queda de barreira (Praia Massaguaçu);

Km 116 – queda de barreira (Praia da Cigarra);

Km 142 – queda de barreira e árvores (Praia do Toque Toque);

Km 136 ao 142 – queda de barreira e árvores (Praia do Guaicá e Toque Toque);

Km 157 ao 162 – queda de barreira (Praia de Maresias);

Km 164 – queda de barreira (Praia de Boiçucanga);

Km 174 – queda de barreira (Praia Preta)

Km 180 – queda de árvore (Praia Preta);

Km 188 ao 189 – erosão (Praia de Boracéia);

Km 203 – queda de barreira (Praia Guaratuba).

A subida da serra pode ser feita pelo Sistema Anchieta-Imigrantes, Rodovia dos Tamoios ou Rodovia Oswaldo Cruz, a depender do ponto na Rio-Santos (SP-055) onde o motorista se encontra e do destino. Caso esteja na altura da Praia de Juquehy (km 176), sentido Bertioga, a rota alternativa é somente o Sistema Anchieta-Imigrantes.

Rodovia Oswaldo Cruz (SP-125) – Interditada parcialmente

Km 11 – queda de barreira;

Km 13 – queda de barreira;

Mogi-Bertioga (SP-098)

Rodovia Mogi-Bertioga - totalmente interditada

A Rodovia Mogi-Bertioga segue totalmente interditada, em razão do rompimento de tubulação, na altura do km 82, em Biritiba Mirim. As obras emergenciais foram iniciadas na terça-feira (21), com previsão de investimento de R$9,4 milhões, liberação do trânsito em dois meses e conclusão em até seis. Será necessário revitalizar o muro de arrimo existe e construir um novo, além de criar uma nova galeria.

Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI)

A ARTESP – Agência de Transporte do Estado de São Paulo informa que há pontos de lentidão na Via Anchieta (SP 150) e rm rodovias do Interior com destino à Capital.

Está com Operação 5×5. Há tráfego lento na Rodovia Anchieta (SP 150) entre o km 39 e o km 40 no sentido Litoral, e do km 13 ao 9,7 no sentido Capital. Na Imigrantes (SP 160) tráfego normal.

Rodovia dos Tamoios – Tráfego normal

Sistema Castello Branco-Raposo Tavares

Na Rodovia Raposo Tavares (SP 270) há lentidão nos seguintes trechos no sentido Capital: km 36 ao 34, km 32 ao 31, km 27 ao 24, km 17 ao 16 e km 17 ao 16.

Sistema Anhanguera-Bandeirantes – Na Rodovia Anhanguera (SP 330) há congestionamento entre o km 128 e o km 130 no sentido Interior e entre o km 61 e 60 e km 12 e 11,3 no sentido Capital. Na Bandeirantes (SP 348) há congestionamento no sentido Capital do km 18 ao km 13,3.

Rodovia Ayrton Senna/Carvalho Pinto -Tráfego normal

Embora parte das estradas estejam liberadas, o governo orienta turistas a não viajarem para as regiões afetadas do litoral norte neste fim de semana, após as fortes chuvas que causaram 54 mortes, até o momento. O objetivo é evitar sobrecarregar o atendimento em hospitais, o trânsito nas estradas e o abastecimento de água e de alimentos na região.

A Polícia Militar explica que as rodovias da região precisam estar desobstruídas para que veículos de socorro e de resgate possam circular livremente. A PM orienta também que as doações sejam feitas em postos que não estejam localizados nos municípios atingidos.

COMO AJUDAR O LITORAL NORTE

Orientação aos turistas

Quais as cidades do litoral norte?

O litoral norte de São Paulo é composto pelas cidades de Ubatuba, Caraguatatuba, São Sebastião, Ilhabela e Bertioga.

Já as cidades do litoral sul são Guarujá, Santos, São Vicente, Mongaguá, Praia Grande, Itanhaém, Peruíbe, Iguape, Ilha Comprida e Cananéia.

