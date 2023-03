Veja como consultar pontos de alagamento em São Paulo hoje

A cidade de São Paulo enfrentou uma forte chuva na quarta-feira, 8, o que gerou diversos pontos de alagamentos. A avenida Faria Lima, no Itaim Bibi, foi uma das regiões afetadas. Veja como está a capital após o temporal:

Onde há pontos de alagamento em São Paulo?

É possível acompanhar onde há pontos de alagamentos em São Paulo através do site www.cgesp.org/v3/alagamentos.jsp. A plataforma apresenta a classificação dos locais para o acesso de carros, motos e ônibus, onde a placa vermelha indica que a região está intransitável.

O município identificou alagamentos em todas as regiões da cidade.

Previsão de chuva para São Paulo

De acordo com a previsão do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas, a quinta-feira (09) começa com sol e rápida elevação da temperatura. A partir do meio da tarde, a propagação de áreas de instabilidade provoca chuva generalizada em forma de pancadas com intensidade moderada a forte. Há potencial para rajadas de vento, formação de alagamentos e transbordamento de pequenos rios e córregos. Os termômetros oscilam entre a mínima de 19°C e a máxima de 30°C.

Na sexta-feira (10), muitas nuvens, poucas aberturas de sol e pancadas de chuva com intensidade moderada a forte, principalmente à tarde. Há potencial para formação de alagamentos e rajadas de vento. Mínima de 18°C e máxima de 27°C.

Os dados do CGE mostram que o mês de março acumulou até o momento 43,3mm, o que representa aproximadamente 24% dos 177,6mm esperados para o mês.

